TRAS GRANDES ÉXITOS EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, DEKA LANZA TRES EXTRAORDINARIAS PLATAFORMAS LÁSER Y DE MICROONDAS EN EL CONGRESO MUNDIAL DE DERMATOLOGÍA DE SINGAPUR

SINGAPUR–(BUSINESS WIRE)–DEKA, empresa italiana del Grupo El.En., que cotiza en el Eurostar Next de la Bolsa Italiana (ELN.MI), especializada en el desarrollo y la producción de Dispositivos basados en Energía de frontera para estética y cirugía, con ocasión del 25º Congreso Internacional WCD (World Congress of Dermatology), celebrado en Singapur del 3 al 8 de julio, anunció el lanzamiento de su nueva línea “PRO” basada en dispositivos láser y microondas.









DEKA, tras los éxitos cosechados en Estados Unidos y Canadá con sus sistemas de depilación, rejuvenecimiento facial y remodelación corporal no invasiva, presenta al mercado las plataformas Again PRO, RedTouch PRO y Onda PRO.

Con estas nuevas soluciones, DEKA transforma los paradigmas tradicionales de la medicina estética, la dermatología y la remodelación corporal no invasiva, abriéndolos a nuevas fronteras de aplicación.

Riccardo Stocchi, Director de Innovación de la empresa, ha declarado: La línea PRO es otro ejemplo de la capacidad de DEKA para crear innovación introduciendo en el mercado tecnologías punteras que aportan enormes beneficios tanto a los operadores como a los pacientes. DEKA ha realizado grandes inversiones en investigación y desarrollo e investigación clínica, logrando resultados extraordinarios. También ha trabajado mucho en el diseño de los equipos y en la usabilidad del software y las innovadoras interfaces gráficas de fácil manejo.

Paolo Salvadeo, Consejero Delegado de DEKA y Director General de El.En., se hace eco de sus palabras: “Las tres nuevas soluciones de la línea PRO son un sueño hecho realidad”. El modelo organizativo de DEKA, sus capacidades de ingeniería, el trabajo en equipo, la pasión con la que llevamos a cabo nuestros proyectos y nuestra tecnología confirman a diario una atención constante a las necesidades de los médicos y las expectativas de sus pacientes. Nunca nos detenemos y seguiremos innovando en el futuro.

En la creciente categoría de sistemas no invasivos y procedimientos basados en la energía, la depilación ocupa la posición más destacada.

Entrando en las particularidades de las tres novedades de DEKA, Again PRO da un giro a las bases tecnológicas de su predecesor “Again”, que ya ganó los Premios AMWC 2022 en la categoría “Best laser, light and energy-based device” (“Mejor dispositivo basado en láser, luz y energía”). Con Again PRO se abre una nueva oportunidad: la depilación del vello más fino y ligero. A ello se añade la potenciación del modo Moveo, que está teniendo un enorme éxito en los Estados Unidos de América por ser una tecnología adecuada para el tratamiento de pieles oscuras y apreciada por su gran comodidad para el paciente. La plataforma Again PRO, una combinación de láseres Nd:YAG y Alejandrita, también está muy optimizada para tratamientos vasculares, lesiones pigmentadas superficiales y rejuvenecimiento cutáneo. Directamente desde Estados Unidos llega el tratamiento “Moveo GLO“, que actúa, en una misma sesión, sobre el fotoenvejecimiento y los problemas vasculares y pigmentarios del rostro. Un tratamiento “3 en 1” con efecto “GLO(w)”.

La nueva Onda PRO se basa en el éxito que la tecnología PGW TM “ (Precision GigaWave) Technology está teniendo en Estados Unidos. Con ella, DEKA está tratando a numerosas celebridades de todo el mundo con sus plataformas Onda, rompiendo literalmente el paradigma de los tratamientos de remodelación corporal no invasivos, actuando sobre la celulitis, la adiposidad localizada (incluida la subcutánea) y la laxitud de la piel mediante microondas selectivas y confinadas. La singularidad de Onda PRO se refuerza ahora con la incorporación exclusiva de la tercera pieza de mano “POCKET“, que actúa sobre el rostro y produce un potente efecto lifting combinado con una fuerte reafirmación de la piel. “Desde la primera sesión, el sistema produce un increíble efecto tensor y lifting en las mejillas y otras zonas del rostro. Nunca se había visto nada igual”, afirma el Dr. Joseph SeokBae Seo, luminaria de la dermatología surcoreana.

Otra importante novedad es RedTouch PRO, el único dispositivo láser del mundo que interactúa directamente con las fibras de colágeno (emite potentes haces fraccionados de luz roja coherente @ 675 nm), lo que permite conseguir, de forma mucho más rápida e indolora, resultados muy importantes en tratamientos de rejuvenecimiento no ablativo para el crono y fotoenvejecimiento, actuando también sobre manchas, melasma, y en la creación de neocolágeno. RedTouch PRO está asociado a los revolucionarios protocolos “ReLive” para el cuidado de la piel más joven y “Moveo RED”, que también son adecuados para los tipos de piel más oscuras, también en modo InMotion. RedTouch PRO es absolutamente complementario y sinérgico con los tratamientos de relleno volumétrico.

Acerca de DEKA M.E.L.A.

DEKA M.E.L.A. es una filial de la gran multinacional EL.EN., que cuenta con más de 40 años de experiencia en el mundo del láser.

La empresa italiana con sede en Florencia hunde sus raíces en una cultura que ha hecho de la excelencia de pensamiento su característica dominante. Gracias a su inestimable patrimonio cultural y a sus antecedentes históricos únicos, DEKA encierra en su visión una promesa de valor universal: convertir cada descubrimiento científico en un beneficio concreto para médicos y pacientes y traducir cada innovación tecnológica en mejoras continuas de su gama de productos y servicios para mejorar la calidad de vida de las personas.

DEKA significa alcanzar la perfección y la excelencia y es un “10”, el número perfecto según el filósofo y matemático Pitágoras.

