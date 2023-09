Tras cinco décadas luchando por justicia, un hombre es finalmente declarado inocente

Leonard Mack, de 72 años, fue condenado injustamente por un delito que no cometió en 1975, luego de cinco décadas luchando por su inocencia, finalmente ha sido exonerado en Nueva York gracias a pruebas de ADN que lo absolvieron y señalaron a otro hombre como el verdadero culpable, quien, ha confesado el delito, según informaron fiscales.

Mack, un veterano de la guerra de Vietnam, pasó más de siete años en prisión después de ser declarado culpable en 1975 de una violación a una estudiante de secundaria en Greenburgh, así como de un cargo relacionado con armas, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester.

La revisión de la afirmación de inocencia de Mack, que se abrió el año pasado, incluyó pruebas de ADN que “excluyeron de manera concluyente” su participación en el crimen. Además, se descubrió que la investigación original y el proceso legal “se basaron en identificaciones de testigos oculares que estaban contaminadas por prácticas problemáticas y procedimientos sugestivos utilizados por la policía”, declaró la oficina en un comunicado.

La exoneración de Mack coincidió con su 72º cumpleaños, un momento que él mismo describió como “una larga espera”. Durante casi medio siglo, Mack vivió bajo la sombra de la injusticia, pero finalmente, la verdad salió a la luz, permitiéndole recuperar su libertad.

“Hoy ha tardado mucho en llegar. He perdido siete años y medio de mi vida en prisión por un delito que no cometí y he vivido con esta injusticia sobre mi cabeza durante casi 50 años”, expresó Mack en un comunicado proporcionado por el Proyecto Inocencia, una organización que se dedica a exonerar a personas condenadas injustamente y que llevó el caso de Mack al fiscal del distrito.

El Proyecto Inocencia destacó que la exoneración de Mack, basada en nueva evidencia de ADN, representa la más larga de su tipo en casos similares.

Las pruebas de ADN lograron vincular al verdadero culpable del crimen de 1975, quien ya había sido condenado por otro acto criminal de naturaleza sexual en 2004. El hombre confesó la violación de Greenburgh en 1975 durante una entrevista con un investigador.

Debido a las limitaciones legales de Nueva York, el nuevo sospechoso no puede ser procesado por el crimen de 1975, pero se encuentra bajo custodia y enfrenta cargos por no registrarse como delincuente sexual relacionado con el delito sexual de 2004, según la Oficina del Fiscal de Distrito.

La fiscal de distrito del Condado de Westchester, Miriam E. Rocah, elogió la incansable lucha de Leonard Mack para limpiar su nombre durante casi medio siglo y resaltó que las condenas injustas no solo perjudican a los inocentes, sino que también socavan la seguridad de la sociedad en su conjunto.

Un estudio sobre las desigualdades en el sistema de justicia, apuntó que los afroamericanos en Estados Unidos tienen siete veces más probabilidades que los blancos de ser condenados injustamente por delitos graves, según un informe de 2022 del Registro Nacional de Exoneraciones.