Tras adquirir Eddystone Financial Services, CSC expande sus servicios de agencia de préstamos en Australasia

WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–CSC, proveedor líder de servicios comerciales, legales, impositivos y de marca digital, anunció hoy la adquisición de Eddystone Financial Services, un proveedor de servicios de agencia de préstamos corporativos. La adquisición permitirá continuar con la expansión de las soluciones de agencia y fideicomiso corporativo de la empresa a los mercados de Australia y Nueva Zelanda.

Eddystone Financial Services presta servicios de agente de instalaciones, fideicomisario de seguridad y depósito en garantía, así como servicios financieros relacionados desde Sydney, Melbourne y Auckland. La empresa cuenta con un sólido equipo de profesionales experimentados en agencias de préstamos y una reputación de un servicio al cliente excepcional.

La adquisición tiene lugar en el marco de sociedad exclusiva entre Delaware Trust Company, una subsidiaria de propiedad total de CSC, y Eddystone Financial Services, que tiene como objetivo expandir las soluciones de agencias y fideicomisos corporativos en los mercados de Australia y Nueva Zelanda. Con esta transacción, CSC podrá aumentar aún más su gama de ofertas de servicios de agencias de préstamos y expandir significativamente su presencia en Australasia.

John Hebert, presidente de CSC Global Capital Markets, y presidente y director ejecutivo de Delaware Trust, comentó: “Este es un momento emocionante para CSC, ya que continuamos creciendo y fortaleciendo nuestra posición a nivel mundial en el sector de agencias de préstamos. En este contexto, recibimos de muy buen agrado a Eddystone Financial Services y su equipo”.

“En los últimos años, el mercado australiano de agencias de préstamos ha mostrado un importante crecimiento. En este sentido, la adquisición se alinea con nuestros objetivos estratégicos y nos permitirá brindar un mejor servicio a nuestros clientes con capacidades y experiencia ampliadas en el mercado, fortaleciendo nuestro enfoque independiente y centrado en el cliente. Estamos comprometidos a brindarles a nuestros accionistas el más alto nivel de servicio y esperamos con ansias las oportunidades que traerá este nuevo capítulo”.

Barnaby Webb, director gerente y fundador de Eddystone Financial Services, señaló: “Nos complace formalizar la adquisición, ya que venimos trabajado en estrecha colaboración con CSC y Delaware Trust desde hace ya algún tiempo. Eddystone ha logrado encontrar una empresa cuyos valores se alinean con los nuestros y esperamos crecer juntos con una oferta ahora verdaderamente global”.

CSC y el equipo de Delaware Trust cuentan con recursos dedicados que brindan apoyo a empresas públicas y privadas en América, Europa y Asia Pacífico, y Eddystone es una extensión natural de esos servicios. CSC apoya a los administradores de activos alternativos en una variedad de estrategias de fondos, participantes de mercados de capital en mercados públicos y privados, y corporaciones e instituciones que requieren apoyo fiduciario y de gobierno en más de 140 jurisdicciones en todo el mundo.

Acerca de CSC

CSC es el socio de confianza elegido por más del 90 % de las empresas de la lista Fortune 500®, más del 90 % de las 100 Best Global Brands® y más del 70 % de las empresas del PEI 300. Somos el principal proveedor mundial de soluciones globales de administración de empresas y cumplimiento normativo, de servicios de gestión especializados para gestores de activos alternativos en toda una serie de estrategias de fondos, de transacciones con participantes en los mercados de capitales, tanto públicos como privados, de gestión de sistemas de nombres de dominio y de protección digital de marcas y fraudes, así como de soluciones de software de impuestos corporativos. Fundada en 1899 y con sede en Wilmington (Delaware), EE. UU., CSC se enorgullece de ser una empresa privada gestionada con profesionalidad desde hace más de 120 años. CSC tiene oficinas y competencias en más de 140 jurisdicciones en Europa, América, Asia Pacífico y Oriente Medio. Somos una empresa global con capacidad para hacer negocios dondequiera que se encuentren nuestros clientes, y lo conseguimos empleando a expertos en cada actividad a la que atendemos. We are the business behind business ®. Más información en cscglobal.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Cynthia Lamb



Gerente de Relaciones Públicas



cynthia.lamb@cscglobal.com

Sala de prensa de CSC®