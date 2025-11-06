Transition Industries y Mitsubishi Gas Chemical firman un acuerdo para la compraventa de metanol con emisiones ultrabajas de carbono

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, desarrollador de proyectos de metanol e hidrógeno con cero emisiones netas de carbono a escala mundial, firmó un acuerdo de compraventa de metanol a largo plazo con Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC) para la adquisición de metanol con emisiones ultrabajas de carbono.









En virtud del acuerdo, que entrará en vigor tras la decisión final de inversión (DFI) del proyecto, Transition Industries suministrará a MGC aproximadamente un millón de toneladas métricas al año de metanol con un contenido ultrabajo de carbono procedente de su proyecto Pacífico Mexinol, una planta de producción de metanol con una capacidad de 6130 toneladas métricas diarias situada cerca de Topolobampo, Sinaloa (México), cuya puesta en marcha está prevista para 2029. Transition Industries está desarrollando Pacífico Mexinol conjuntamente con la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial.

Rommel Gallo, director ejecutivo de Transition Industries, comentó: “ Nos enorgullece anunciar la firma de un acuerdo a largo plazo para la compra y venta de metanol con emisiones ultrabajas de carbono con MGC, líder mundial reconocido en la fabricación y comercialización de productos químicos. Es un honor para nosotros colaborar con MGC en nuestra misión compartida de abordar el cambio climático y suministrar metanol con emisiones ultrabajas de carbono al mercado de la cuenca del Pacífico. A través de alianzas estratégicas con partes interesadas clave y empresas innovadoras como MGC, Transition Industries está impulsando la adopción global de materias primas químicas bajas en carbono y liderando el avance de prácticas industriales sostenibles”.

Este acuerdo supone el primer contrato de adquisición a gran escala y a largo plazo de metanol con emisiones ultrabajas de carbono para MGC y convierte a MGC en un socio clave para el proyecto Pacífico Mexinol.

Masahiko Naito, director de la división C1 Chemicals de MGC, afirmó: “ Estamos encantados de firmar este acuerdo a largo plazo con Pacífico Mexinol, una empresa en la que ha invertido Transition Industries y que comparte nuestro compromiso con la reducción de las emisiones de carbono y la sostenibilidad. El proyecto Pacífico Mexinol representa un hito importante en la expansión del suministro mundial de metanol con emisiones ultrabajas de carbono. A través de esta colaboración, MGC pretende seguir promoviendo la descarbonización basada en el metanol y reforzar nuestra iniciativa ‘Carbopath™’, que impulsa la circularidad del carbono en múltiples industrias. Al garantizar un suministro estable de metanol con un contenido ultrabajo de carbono, contribuiremos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a apoyar la transición hacia una sociedad más sostenible en Japón y en toda la región de Asia Pacífico”.

Para conmemorar el acuerdo se celebró una ceremonia de firma en Tokio, Japón, a la que asistieron funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Japón, la Embajada de México en Japón, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón y el Estado de Sinaloa. También asistieron otras partes interesadas en el proyecto, como la CFI, Techint, Samsung E&A, el Grupo MAIRE, el Grupo SIAD, Macquarie Capital y Siemens Energy.

Cuando inicie sus operaciones, se espera que Pacífico Mexinol sea la mayor planta química de carbono ultrabajo del mundo, con una producción anual de aproximadamente 350 000 toneladas métricas de metanol verde y 1,8 millones de toneladas métricas de metanol azul a partir de gas natural con captura de carbono.

Acerca de Transition Industries LLC

Transition Industries LLC, con sede en Houston (Texas), desarrolla proyectos de metanol e hidrógeno a escala mundial con cero emisiones netas de carbono en América del Norte para hacer frente al cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental y social. Para obtener más información sobre Pacífico Mexinol o Transition Industries, envíe un correo electrónico a inquiries@transitionind.com.

Acerca de Mitsubishi Gas Company

Mitsubishi Gas Chemical Company es un fabricante exclusivo centrado en la tecnología que obtiene más del 90% de sus productos utilizando tecnologías propias. Comprometido con la creación de nuevas tecnologías y valor, MGC cuenta con una amplia gama de productos, desde compuestos químicos básicos como metanol, xileno y peróxido de hidrógeno, hasta productos de alto rendimiento como plásticos de ingeniería, materiales para placas de cableado impreso y absorbentes de oxígeno. MGC contribuirá al crecimiento y al equilibrio armónico de la sociedad creando un amplio catálogo de valor a través de la química.

