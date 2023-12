Transition Industries LLC y la CFI anuncian acuerdo para desarrollar proyecto de metanol a escala mundial libre de emisiones netas en Sinaloa, México

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos–(BUSINESS WIRE)–Transition Industries LLC anunció durante la COP 28 que ha suscrito un acuerdo de desarrollo de proyecto conjunto con la Corporación Financiera Internacional (CFI), que integra el Grupo del Banco Mundial, para desarrollar conjuntamente su proyecto Pacífico Mexinol, una planta de producción de metanol de 6145 TM por día cerca de Topolobampo, Sinaloa, México.





Una vez puesta en marcha, Pacífico Mexinol sería la principal planta de productos químicos ultrabajos en carbono del mundo, con una producción anual en torno a las 300.000 toneladas de metanol verde producido a partir de carbono captado e hidrógeno verde, además de 1,8 millones de toneladas de metanol azul producido a partir de gas natural con captación de carbono.

Según los términos del acuerdo, la CFI compartirá una parte de los costos que implica el desarrollo del proyecto, aportará una experiencia importante para garantizar el cumplimiento de las normas sociales y ambientales de desempeño de la CFI y aprovechará su experiencia para apoyar la financiación del proyecto. Como retribución, la CFI tiene derecho a invertir en un porcentaje proporcional del capital ordinario del proyecto y a dirigir la financiación de por lo menos el 50% de la deuda del proyecto.

Al respecto, Rommel Gallo, de Transition Industries, comentó: “Tenemos la satisfacción de anunciar nuestro acuerdo con la CFI y nos llena de orgullo poder asociarnos en este proyecto pionero. Estamos seguros de que juntos vamos a establecer un nuevo estándar de oro en cuanto a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo para el desarrollo de grandes proyectos industriales y químicos que traten el cambio climático, gestionen de forma sostenible recursos naturales como el agua y colaboren con las comunidades locales para generar valor compartido”.

Además, Gallo agregó: “Nos gustaría extender un agradecimiento muy especial al Gobierno de México y a sus distintas secretarías. Es un honor trabajar en consonancia con los objetivos del gobierno mexicano para promover un desarrollo que sea justo y equitativo”.

Gallo le agradeció al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a su Secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, por el apoyo continuo brindado y su firme compromiso con el éxito de Pacífico México, cuya construcción comenzaría en 2024, según las previsiones. “Esperamos seguir colaborando con ellos en los próximos años para promover a Sinaloa como un centro para la inversión baja en carbono”.

Asimismo, Gallo manifestó su agradecimiento a diversas dependencias del Gobierno de Estados Unidos por su constante apoyo y al Presidente Municipal de Ahome, Gerardo Vargas, por su liderazgo activo a la hora de promover las inversiones equitativas en el norte de Sinaloa.

Por su parte, Alfonso García Mora, vicepresidente de CFI para Europa, América Latina y el Caribe, señaló: “En la CFI, atraemos a los socios para que inviertan con nosotros cuando destinamos capital a las empresas de países en desarrollo, un proceso que llamamos ‘movilización’. Al movilizar capital, amplificamos el impacto positivo de nuestra financiación en la vida de las personas de los países en desarrollo. Con este acuerdo, contribuimos al desarrollo de un proyecto que puede llegar a reducir la quema de gas natural, tratar las aguas residuales recicladas, diversificar la capacidad química de México, aumentar las exportaciones y generar empleo. Al menos el 40% de la producción mundial de metanol proviene del carbón. Descarbonizar la producción de metanol es un imperativo para la CFI”.

A su vez, el Gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, manifestó: “Estamos encantados de darle la bienvenida a Pacífico Mexinol a Sinaloa y nos complace presentar a nuestro estado como un destino extraordinario y de primer orden para las grandes inversiones que sean sostenibles en cuanto a los aspectos social y ambiental, generen empleos bien remunerados y mejoren el tejido social de nuestras comunidades”.

La responsabilidad de Pacífico Mexinol en cuanto la gestión sostenible de los recursos y para con sus vecinos va mucho más allá de la producción de metanol con muy bajas emisiones de carbono. Hace más de cuatro años que el proyecto colabora con las partes interesadas locales, escucha a los miembros de la comunidad local para entender sus necesidades y preocupaciones y esto a servido para crear soluciones de diseño innovadoras, en particular, el uso de aguas residuales municipales para eliminar la competencia con las necesidades locales de agua dulce, el hecho de que ya no se extraiga agua de la bahía cercana ni se vierta en ella, se generó un importante ecosistema local y se exporta metanol a través de un puerto ya construido que no requiere dragado ni infraestructura adicional.

Pacífico Mexinol tomaría la decisión final de inversión en 2024 y pondría en marcha las operaciones comerciales a fines de 2027. Según lo previsto, el proyecto generará un promedio de 3500 puestos de trabajo durante la construcción y hasta 450 puestos de trabajo cuando esté operativo.

Acerca de la CFI

La CFI integra el Grupo del Banco Mundial y es la principal institución mundial de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes. Trabajamos en más de 100 países, destinando nuestro capital, experiencia e influencia para crear mercados y oportunidades en los países en desarrollo. En el ejercicio fiscal 2023, la CFI comprometió la cifra récord de 43.700 millones de dólares a empresas privadas e instituciones financieras de países en desarrollo, aprovechando el poder del sector privado para ponerle fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida mientras las economías deben afrontar los impactos de las crisis mundiales agravadas. Para más información, www.ifc.org.

Acerca de Transition Industries

Transition Industries LLC, con sede en Houston, Texas, desarrolla proyectos de metanol e hidrógeno a escala mundial libres de emisiones netas de carbono en América del Norte para afrontar el cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental y social. Para más información sobre Pacífico Mexinol o Transition Industries, escriba a inquiries@transitionind.com.

