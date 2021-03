Trans presume haber gestado, dado a luz y lactar como un hombre

Máximo Castellanos es el joven trans que desde diciembre que dio a luz a su hijo ha generado revuelo. Sus posteos siguen generando polémica a pesar que los días han pasado.

Los mensajes de apoyo y rechazo incrementan mientras Castellanos presume orgulloso el nacimiento del primer bebé por medio de un hombre, un hombre trans.

Las opiniones son diversas, pero el marcado rechazo de algunos usuarios ha obligado al joven trans ha defenderse con gallardía.

Aunque muchos consideran que Máximo Castellanos a dado a luz por su condición de mujer, otros piden respeto, ya que se considera hombre y a asumido ese rol desde hace algún tiempo.

“Procreaste como mujer, te penetraron o inseminaron porque tus órganos sexuales fueron diseñados para dar vida. Esto es una evidencia que contra la naturaleza no se puede, eres como naces”, escribió un usuario identificado como Víctor.

Inmediatamente, el joven contestó asegurando que no era mujer y que la ciencia y la biología lo respaldan.

“No Victor. No soy ni he sido una mujer nunca. Procreé, gesté, parí y lacté como hombre. Como el hombre que soy. Ir en contra de la naturaleza es negar lo evidente, y lo evidente es que soy un hombre. Punto. La ciencia y la biología me respaldan”, dijo sobre haber dado a luz tras su transformación.

El debate de si es o no el primer hombre que logró traer al mundo un bebé continúa en las redes sociales y cada vez que Castellanos sube una fotografía comienza nuevamente los mensajes atacantes.

Hasta el momento la respuesta del joven trans se ha viralizado y alcanzó los 54 mil me gusta y más de 6 mil retuits.

Los ataque contra las personas trans se han intensificado en los últimos meses, entrando en el debate el tema bíblico y la moral.