“Tranq”, la nueva droga zombie que pudre la piel y mantiene en alerta a los EEUU

Una nueva droga, conocida como “Tranq”, está generando alerta en los Estados Unidos por los devastadores efectos en los humanos.

El estupefaciente, usado como tranquilizante para los animales, pudre la piel de los seres humanos.

De acuerdo con investigaciones, la droga surgió por primera vez en Filadelfia; extendiéndose hasta California.

La droga en los últimos meses ha provocado la muerte de cuatro personas, alertando a las autoridades.

On the streets of Philadelphia – the ground zero of America’s opioid crisis – a new street drug is baffling doctors.

It's called Xylazine or Tranq – and it's causing horrific wounds on the bodies of those who use it.@Stone_SkyNews reports 👇https://t.co/JmWwKSrRRb pic.twitter.com/egCV5QVbDy

— Sky News (@SkyNews) February 16, 2023