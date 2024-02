Trane Technologies, funcionarios del Parlamento y la Comisión de la UE, y socios de la cadena de frío piden soluciones aceleradas para la pérdida de alimentos

SWORDS, Irlanda–(BUSINESS WIRE)–Trane Technologies (NYSE:TT), empresa innovadora a nivel mundial en el ámbito climático, ha participado en una mesa redonda celebrada en el Parlamento Europeo sobre el avance de tecnologías y políticas para prevenir la pérdida de alimentos. La mesa redonda, organizada por la eurodiputada Rosa D’Amato y promovida en colaboración con el instituto de políticas de desarrollo sostenible Competere, abordó el impacto global de la pérdida de alimentos y las tecnologías y soluciones necesarias para reducir las pérdidas y el desperdicio en toda la cadena alimentaria.









“Nos complace haber unido fuerzas en este evento con Competere, así como de trabajar con miembros de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los principales socios de la cadena del frío,” afirmó Claudio Zanframundo, presidente de Thermo King EMEA, Trane Technologies. “A nivel global, el 30 % de los alimentos se echan a perder o se desperdician, mientras que 1300 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. Disponer de una cadena de frío eficiente y sostenible marca la diferencia a la hora de reducir ese desperdicio de alimentos y poner comida en las mesas de todo el mundo. Por eso es fundamental que los responsables políticos y los líderes de la industria se reúnan regularmente para que podamos avanzar en este importante tema.”

La mesa redonda incluyó debates sobre las políticas y estrategias de la Unión Europea, dirigidos por Alexandra Nikolakopoulou, jefa de la Unidad DGSANTE de la Comisión Europea, y sobre las causas de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, dirigidos por el profesor asociado Gyula Kasza. En los debates también participaron representantes de Copa Cogeca, organización de agricultores y cooperativas agrarias de la UE, la principal asociación europea de fabricantes de alimentos FoodDrinkEurope, la principal organización minorista europea Schwarz Group y la empresa impulsora de la app de gestión de excedentes alimentarios Too Good To Go, además de Safe Food Advocacy Europe (SAFE), ONG centrada en la protección de los consumidores de alimentos de la UE.

A través de una acción dedicada y comprometida, Trane Technologies está avanzando en sus Compromisos de sotenibilidad 2030, incluyendo el Desafío de la Gigatonelada, un compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los clientes en 1000 millones de toneladas métricas (o una gigatonelada). Esta reducción equivale al 2 % de las emisiones anuales del mundo, o lo que es lo mismo, el equivalente a las emisiones anuales de Italia, Francia y Reino Unido juntas. La empresa también se ha comprometido a ser neta cero para 2050 y es la primera del sector en tener sus objetivos de reducción de misiones a corto y largo plazo validados externamente por Science Based Targets Initiative (SBTi).

Trane Technologies también predica con el ejemplo en la electrificación y descarbonización de la cadena de frío, ayudando a sus clientes en la transición hacia flotas más sostenibles, al tiempo que reducen su huella de carbono. En noviembre de 2023, anunció que había cumplido su compromiso de agosto de 2021 de suministrar soluciones de refrigeración Thermo King® totalmente eléctricas y con cero emisiones directas para cada segmento de la cadena de frío en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) antes de 2023.

