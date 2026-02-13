Trajes de “Grass Bunny” de Bad Bunny en el Super Bowl LX se venden por $5,000 en eBay

Los llamativos trajes de “conejo de hierba” utilizados en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, protagonizado por Bad Bunny, ya comenzaron a aparecer a la venta en internet.

Según capturas difundidas en redes sociales, uno de los vestuarios fue publicado en eBay pocas horas después de la presentación del domingo, con un precio que alcanzaba los 5.000 dólares.

El anuncio describía el artículo como un “Bad Bunny Super Bowl LX Half Time Show Grass Bunny OFFICIAL costume” e incluía varias piezas del atuendo utilizado en escena: pasamontañas, arnés para hombros, sudadera, guantes, brazos cubiertos de material vegetal y el radio interno que los artistas emplearon durante los ensayos y la presentación.

Algunos participantes del show confirmaron que se les permitió conservar partes del vestuario tras el evento, lo que sugiere que las publicaciones podrían ser auténticas. Para los fanáticos del artista, el recuerdo está disponible —si están dispuestos a pagar el elevado precio.