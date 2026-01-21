Trágico choque de trenes en Córdoba deja 39 muertos y más de 150 heridos

Un grave accidente ferroviario se registró en la localidad cordobesa de Adamuz, donde un tren de alta velocidad de la compañía Iryo descarriló y colisionó con un tren Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario. El siniestro dejó un saldo provisional de 39 personas fallecidas y 152 heridas, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior.

El accidente involucró al tren Iryo 6189, que cubría la ruta Málaga–Madrid con destino a la estación de Puerta de Atocha y transportaba a 317 pasajeros. Por causas que aún se investigan, los últimos tres vagones del convoy se salieron de la vía en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz, en un tramo recto de la línea. Tras el descarrilamiento, los coches invadieron la vía contigua, por la que circulaba el tren Alvia 2384 de Renfe, que viajaba desde Madrid hacia Huelva.

El choque se produjo apenas 20 segundos después del descarrilamiento y fue de gran violencia. Como consecuencia del impacto, los dos primeros coches del tren Alvia salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros de altura. Entre las víctimas mortales se encuentra el maquinista del tren de Renfe, un joven de 27 años residente en Madrid. De los heridos, cinco se encuentran en estado muy grave y 24 presentan lesiones graves.

Las autoridades señalaron que el tren Iryo siniestrado tenía solo cuatro años de antigüedad y había pasado su última revisión técnica el pasado 15 de enero de 2026. En el momento del accidente, los trenes no circulaban a su velocidad máxima, sino a aproximadamente 200 kilómetros por hora, ya que se trataba de un punto de adelantamiento y estacionamiento.

El ministro de Fomento, Óscar Puente, informó que el tramo donde ocurrió el accidente había sido renovado recientemente, en mayo, como parte de una amplia inversión en el corredor de alta velocidad Madrid–Sevilla. Las obras incluyeron una inversión de 700 millones de euros para la instalación de nuevas traviesas, la renovación de desvíos, el refuerzo e impermeabilización de viaductos en la zona de Sierra Morena y mejoras en la catenaria dentro de los túneles.

Mientras avanzan las labores de rescate y atención a las víctimas, las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del descarrilamiento y esclarecer las responsabilidades del siniestro.