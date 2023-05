Trágica muerte de migrante hondureño de 17 años en custodia estadounidense

Un joven de 17 años originario de Honduras, quien arribó sin compañía a los Estados Unidos, falleció mientras estaba bajo la protección del gobierno estadounidense.

Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza, el niño que falleció en un centro de acogida en Florida, fue identificado por la Oficina de Asuntos Exteriores de Honduras.

En un comunicado emitido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., se confirmó el fallecimiento sin mencionar el nombre del individuo ni proporcionar detalles sobre la causa de su muerte.

En días recientes, los funcionarios de los Estados Unidos han estado preparándose para una posible oleada de cruces fronterizos.

El viernes, Enrique Reina, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, informó en Twitter que el fallecimiento tuvo lugar en un refugio en Safety Harbor, una localidad costera ubicada al oeste de Florida, en la bahía de Tampa.

La Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) es la encargada de la gestión del refugio en cuestión, donde se hospedan y brindan atención a los niños migrantes no acompañados.

Según Reina, el gobierno de Honduras ha mantenido comunicación con la familia del adolescente y ha solicitado una “investigación exhaustiva” sobre las circunstancias que rodean su fallecimiento.

De acuerdo a la fuente, el joven había estado en custodia estadounidense durante cinco días antes de ser encontrado inconsciente el miércoles por la mañana. Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano y declarado fallecido una hora después.

Según un funcionario federal, no hubo “ningún tipo de conflicto” relacionado con el fallecimiento del joven.

La madre del adolescente, Norma Saraí Espinoza Maradiaga, dijo a Associated Press que su hijo “quería vivir el Sueño Americano”.

En una entrevista telefónica, la madre del joven dijo: “Me dijo que estaba en un refugio y que no me preocupara porque estaba en buenas manos. Solo hablamos por dos minutos, me despedí y le deseé lo mejor”.

Actualmente, se está llevando a cabo una investigación por parte de un médico forense. Según Bill Pellan, director de investigaciones, todavía no se ha establecido la causa de la muerte. Indicó que el personal del hospital no pudo reanimar al joven.

Según la ley, los funcionarios fronterizos deben entregar a los menores no acompañados a la ORR dentro de las 72 horas posteriores a la detención. La ORR se encarga de alojar y cuidar a estos niños en refugios y otras instalaciones en todo el país hasta que alcancen la mayoría de edad o sean reclamados por un patrocinador con sede en EE. UU.

Las muertes de menores bajo la custodia de la ORR son poco comunes, según Aura Bogado, reportera sénior del Center for Investigative Reporting. Sin embargo, CBS informó que un niño hondureño de cuatro años, descrito como “médicamente frágil”, murió a causa de un paro cardíaco en marzo mientras estaba bajo la custodia del HHS en Michigan.

Según un informe de 2019, menciona que se conocía la muerte de seis niños migrantes, algunos con problemas de salud, durante el último año, ya sea después de ser detenidos por la Patrulla Fronteriza o después de que el HHS los enviara a un hospital. En una declaración emitida el viernes, el HHS dijo que estaba en contacto con la familia del niño fallecido y que estaba revisando todos los detalles clínicos del caso, incluidos todos los registros de atención médica del paciente hospitalizado, según su práctica habitual. El departamento citó razones de privacidad y seguridad por su incapacidad para compartir más información sobre la muerte del niño.

Después de que expirara la política fronteriza Título 42, utilizada para expulsar rápidamente a los inmigrantes que cruzan ilegalmente, ha surgido la noticia de la muerte de un menor migrante bajo custodia estadounidense.

Los funcionarios están preocupados por una posible afluencia de migrantes en las próximas semanas, lo que podría provocar hacinamiento en las instalaciones de detención y refugio.

A pesar de que los funcionarios del HHS dijeron que no ha habido un aumento sustancial en los migrantes procesados bajo custodia el viernes, no está claro si la muerte del menor está relacionada con el levantamiento del Título 42.

Actualmente, hay más de 8,000 menores migrantes no acompañados bajo el cuidado del HHS, y durante el último año fiscal, tres de cada 10 menores migrantes bajo custodia de los Estados Unidos procedían de Honduras. La Casa Blanca ha expresado su tristeza por la muerte y ha indicado que esperará a que concluya la investigación médica antes de hacer más comentarios.