Tragedia en Pakistán y Nepal: Más de 300 muertos por las inundaciones

Las inundaciones en Pakistán y Nepal han provocado una tragedia de enormes proporciones, con más de 400 fallecidos y miles de personas desplazadas de sus hogares.

Las intensas lluvias de los últimos días han causado desbordamientos de ríos en la región de Cachemira, extendiéndose también a gran parte del norte indio y zonas fronterizas de Nepal, según reportes de autoridades locales y organismos internacionales.

El desastre resalta la vulnerabilidad de Asia del Sur ante cambios climáticos extremos, dejando a comunidades enteras sin acceso a servicios básicos y con graves pérdidas en infraestructuras.

El gobierno paquistaní y las agencias humanitarias internacionales se encuentran en máxima alerta ante el riesgo de nuevas escorrentías y la necesidad urgente de ayuda para los damnificados.

Impacto humanitario y respuesta internacional

Las muertes por lluvias y las inundaciones en Pakistán y Nepal superan ya las cifras registradas en otros episodios recientes en la región.

Organizaciones como la Cruz Roja y la Media Luna Roja han intensificado sus labores para atender a los desplazados, pero la magnitud de la catástrofe dificulta el acceso a zonas rurales y aisladas.

Según se informó, hay regiones donde los equipos de rescate aún no logran llegar debido a la destrucción de puentes y carreteras.

Los expertos advierten además sobre el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua contaminada, sumando presión a los sistemas de salud ya colapsados.

Esta crisis se suma a otras emergencias vividas recientemente en el mundo, como las alertas por incendios forestales y olas de calor extremo en diferentes países, generando llamados de alerta sobre la necesidad de adaptar políticas públicas ante los cambios globales del clima.