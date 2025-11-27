Tragedia en Hong Kong: Más de 50 muertos y 279 desaparecidos por el voraz incendio a un complejo residencial 

El incendio en Hong Kong ocurrido en el complejo de Torres sigue cobrando vidas. Según las últimas informaciones, la policía local confirmó que el número de muertos aumentó a 55, mientras que la cifra de desaparecidos se eleva a 279.

El siniestro representa una de las tragedias urbanas más graves en la historia reciente de la ciudad con cifra de fallecidos que superaría las 200 personas.

Las autoridades no han descartado la posibilidad de que el número de víctimas crezca. Las labores de rescate y búsqueda continúan en las ruinas del edificio, donde los bomberos y equipos de emergencia enfrentan complicaciones debido al intenso calor y la inestabilidad estructural del lugar.

Los familiares de los desaparecidos se mantienen a la espera de noticias, mientras equipos médicos y de apoyo psicológico asisten a los sobrevivientes.



Rescate y búsqueda continúan en el complejo de Torres

El incendio, que se propagó rápidamente por los pisos superiores, sorprendió a muchos residentes que ya descansaban en sus viviendas.

Según testigos citados por medios locales, la magnitud del fuego impidió la evacuación efectiva de diversas áreas, agravando la situación. El gobierno local ha anunciado una investigación exhaustiva y ofrece ayuda a los afectados.

La cobertura internacional pone el foco en las condiciones de seguridad y en la respuesta de las autoridades de Hong Kong ante este desastre.