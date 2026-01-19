Tragedia en España: 39 muertos y decenas de personas en emergencia tras colisión de trenes

La tragedia ferroviaria en España ha conmocionado a la nación y al mundo. Al menos 39 personas murieron y más de medio centenar resultaron heridas.

Los tres últimos vagones de un tren de la compañía italiana Iryo, que partió de Málaga con destino Madrid se descarrilaron.

A pesar de los esfuerzos, se reportan al menos 39 fallecidos y decenas de personas hospitalizadas, algunas en estado crítico.

Los vagones invadieron la vía contigua, por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy, un Alvia, con destino Huelva, que también descarriló por el impacto.

Los dos primeros vagones del Alvia salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

Investigación y reacciones oficiales

El Ministerio del Interior español ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluyendo fallas técnicas o error humano, y han prometido transparencia en el proceso.

"Sucede en una recta, es un tramo de vía limitado a 250, un tren iba a 205 y el otro a 210, por lo que no era un problema de exceso de velocidad", se informó.

Desde el gobierno central se han decretado días de luto oficial, mientras familiares y ciudadanos expresan indignación y dolor por la magnitud de la tragedia.

Este choque de trenes revive el debate sobre la seguridad ferroviaria en España, un tema que desde accidentes anteriores se mantiene en discusión.

Organizaciones sociales y expertos han pedido una revisión urgente de los sistemas de control y mantenimiento de la red ferroviaria.