Tragedia en Argentina: Más de 70 muertos por el uso de fentanilo clínico contaminado 

En las últimas semanas, las autoridades argentinas confirmaron al menos 76 muertes vinculadas al consumo de fentanilo clínico contaminado, desatando una crisis sanitaria sin precedentes en el país.

El caso pone en el centro de atención la creciente amenaza de las drogas adulteradas y su letal impacto en la población.

El Ministerio de Salud de Argentina informó que el brote se detectó inicialmente en la provincia de Buenos Aires, donde numerosas personas acudieron a hospitales con síntomas de intoxicación grave.

Se sospecha que el fentanilo, un potente opioide utilizado en medicina para el control del dolor, fue alterado durante su fabricación o distribución, lo que elevó la toxicidad y letalidad de las dosis.

El impacto del fentanilo adulterado en la salud pública

El fentanilo clínico contaminado representa un desafío para los sistemas de salud y seguridad pública. Los expertos advierten que su circulación ilegal puede incrementar las muertes relacionadas con sobredosis y complicar la respuesta médica.

Además, subrayan la necesidad de reforzar la vigilancia sobre la cadena de producción y distribución de medicamentos.

Las autoridades han iniciado una investigación para rastrear el origen del brote y tomar medidas que eviten nuevos casos. Este episodio recuerda situaciones similares ocurridas en otros países, donde el uso de opioides adulterados ha generado emergencias sanitarias de gran magnitud.