Track Star, el socio de Esri, integra la Plataforma ArcGIS

La compañía de seguimiento de flotas utiliza la plataforma como servicio de Esri para escalar el desarrollo de soluciones

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, el líder global de inteligencia de ubicación, anunció hoy que su socio Track Star, la compañia de gestión de flotas por GPS, reconstruirá por completo su producto de software de rastreo satelital automático de vehículos (automatic vehicle location software, AVLS) en torno a la Plataforma ArcGIS. Con el acceso a servicios de ubicación y conjunto de datos de Esri, sus clientes en los sectores municipales, las compañías de servicios públicos y los equipos de primera respuesta pueden superponer sus datos de mapeo en las calles.

“Nuestros clientes conocn y están muy familiarizados con Esri”, comenta Michael Hughes, presidente y director ejecutivo de Track Star International, Inc. “Hasta ahora, no existía realmente un producto que nos permitiera desarrollar una solución tan versátil que respondiese a las diversas necesidades de nuestros clientes. Por eso, nos entusiasma que la Plataforma ArcGIS nos permita lograrlo”.

Una solución orientada en el cliente, los usuarios pueden implementar el AVLS como un sistema completo de mapas y datos, lo que permite que cuenten con privacidad total, la capacidad de personalizar habilidades, el control autónomo de sus sistemas y el valor líder de la industria. Por ejemplo, si un departamento de policía necesita rastrear qué autos se encuentran realizando una persecución o en patrullas normales en tiempo real, pueden conocer cada situación con flotas todo el tiempo. Un municipio puede ver el estado y el progreso del trabajo de los quitanieves, si algo funciona mal en el equipo y si ese quitanieves necesita devolverse para realizar alguna reparación. Las compañías de servicios públicos también pueden proporcionarles a los trabajadores remotos señalización de emergencia para seguridad de la vida.

“La Plataforma ArcGIS nos permite poner en marcha el sistema Track Star en tiempo récord”, comenta Hughes. “Contamos con una base de clientes muy dispersa, lo que significa que a medida que migramos a la Plataforma ArcGIS, todos nuestros usuarios harán lo mismo. La plataforma como servicio de Esri nos ha permitido asegurarnos de que todos nuestros clientes puedan migrar sin problemas y de manera eficiente a la nueva tecnología con facilidad y rapidez”.

La integración de la Plataforma ArcGIS aparecerá por primera vez en la versión 7.0 de AVLS de Track Star, cuyo desarrollo ya está en marcha. Los sistemas conservarán las características asequibles, privadas, potentes y flexibles del sistema AVLS, al tiempo que proporcionarán a los usuarios un mayor rendimiento del sistema y una capacidad mejorada para utilizar sus propios datos de GIS de Esri.

Para obtener más información sobre la Plataforma ArcGIs de Esri, visite go.esri.com/Platform-Learn-More.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (geographic information system, GIS), inteligencia de ubicación y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, lo que incluye compañías Fortune 500, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regional, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2021 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo de Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com, y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea o determinadas jurisdicciones adicionales. Otras compañías y productos o servicios que se mencionan aquí pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos titulares de marca.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relaciones Públicas de Esri



Teléfono celular: 301-693-2643



Correo electrónico: jpruchniewski@esri.com