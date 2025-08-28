Tracfone LanzaSu Primer Plan Ilimitado con Tracfone Freedom

Datos ilimitados en la red 5G más confiable de Estados Unidos, con protección integrada contra spam y fraude, todo por $45 al mes con autopago

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Tracfone Wireless, proveedor líder de servicios inalámbricos prepago sin contrato, anunció hoy el lanzamiento de Tracfone Freedom, un nuevo plan móvil que ofrece llamadas, mensajes de texto y datos verdaderamente ilimitados por solo $45 al mes con autopago. Esto marca la primera oferta de datos ilimitados de la marca, respondiendo a la creciente demanda de los consumidores por conectividad confiable a un precio accesible.





Disponible exclusivamente en tracfone.com, esta oferta de línea única proporciona a los clientes datos ilimitados en la confiable red 5G de Verizon, combinada con funciones de protección mejoradas y servicio sin complicaciones, todo sin contratos a largo plazo o verificaciones de crédito.

Características Principales de Tracfone Freedom:

Llamadas, mensajes de texto y datos verdaderamente ilimitados en la mejor red 5G de Estados Unidos*

en la mejor red 5G de Estados Unidos* $45 al mes con autopago ($50 al mes sin esta opción)

($50 al mes sin esta opción) 15GB de datos de hotspot incluidos

incluidos Conectividad internacional con llamadas, mensajes de texto y roaming en México y Canadá

con llamadas, mensajes de texto y roaming en México y Canadá Protección que incluye filtro de spam y protección de identidad con IDnotify® by Experian

que incluye filtro de spam y protección de identidad con IDnotify® by Experian Descuento para militares y veteranos del 10% en planes de servicio

del 10% en planes de servicio Atención al cliente dedicada que es fácil de contactar cuando necesitas ayuda

que es fácil de contactar cuando necesitas ayuda Sin contrato, sin verificaciones de crédito para un servicio simple y sin complicaciones

"Este lanzamiento representa un paso importante para Tracfone mientras expandimos nuestras ofertas para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes en el clima económico actual", dijo David Kim, Director de Ingresos de Verizon Value. "Con Tracfone Freedom, nuestro objetivo es simple: brindar a las personas un plan móvil que sea fácil de entender, económico de mantener y construido sobre confiable red 5G de Verizon. Los clientes también se benefician de la protección contra spam y fraude, atención al cliente dedicada que es fácil de contactar, e incluso un descuento del 10% para militares y veteranos que califiquen, todo diseñado para hacer que el servicio móvil sea simple y confiable".

Disponible en opciones de 3, 6 y 12 meses, Tracfone Freedom aprovecha el poder de la galardonada red 5G de Verizon, que ha sido reconocida como la mejor red 5G de Estados Unidos basándose en las pruebas de RootMetrics®*. Y como la seguridad digital es cada vez más importante, los planes de Tracfone incluyen protección integrada para filtrar llamadas no deseadas y proteger los datos personales con IDnotify® by Experian, dando a los clientes total tranquilidad.

Como parte de la evolución continua de Tracfone, el lanzamiento de Tracfone Freedom se basa en iniciativas recientes diseñadas para servir y apoyar mejor a los clientes. En mayo, Tracfone introdujo un descuento dedicado para veteranos y militares en servicio activo, ofreciendo 10% de descuento en todos los planes de llamadas y mensajes ilimitados (excluyendo el plan de $15). Este compromiso con quienes sirven es un ejemplo de cómo Tracfone está expandiendo el valor y la accesibilidad. Tracfone Freedom lleva esa misión aún más lejos, ofreciendo planes móviles sin contrato a un precio accesible.

Para obtener más información sobre Tracfone Freedom o para inscribirse, visita tracfone.com.

Acerca de Tracfone Wireless

Tracfone Wireless proporciona soluciones inalámbricas de calidad sin contrato a consumidores conscientes del valor y está disponible en más de 90,000 ubicaciones minoristas a nivel nacional, así como en tracfone.com.

Tracfone es parte del portafolio Verizon Value de marcas prepagadas, que incluye Straight Talk, Total by Verizon, Visible, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento.

Para obtener más información sobre Tracfone, visite tracfone.com.

*Basado en el Informe RootScore® de Estados Unidos de RootMetrics®: 2S 2024. Probado con los mejores teléfonos inteligentes disponibles comercialmente en tres redes móviles nacionales a través de todos los tipos de red disponibles. Sus experiencias pueden variar. Las clasificaciones de RootMetrics no son un respaldo de Verizon.

Contacts

Relaciones con los Medios de Value



valuemediarelations@verizon.com