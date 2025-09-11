Trabajador es devorado por leones en zoológico ante turistas

Una tragedia sacudió a la ciudad de Karachi, Pakistán, cuando un trabajador fue devorado por una manada de leones en un zoológico local, ante la atónita mirada de decenas de turistas. El incidente se registró el miércoles durante el horario regular de visitas, generando alarma y cuestionamientos sobre las medidas de seguridad en este tipo de recintos.

Según informaron medios internacionales, el hombre, que operaba como empleado de limpieza, ingresó a la jaula de los leones probablemente por error o falta de comunicación con sus compañeros. En cuestión de minutos, los felinos se abalanzaron sobre él, sin que los esfuerzos de otros trabajadores lograran salvarlo. La escena fue presenciada por varios turistas, quienes grabaron parte del suceso y manifestaron su horror por la falta de intervención rápida.

Testigos afirman que el personal de seguridad no logró contener a los animales a tiempo y denuncian la ausencia de un protocolo claro para emergencias con fauna salvaje. El zoológico ha iniciado una investigación interna mientras que algunos sectores civiles exigen responsabilidades y cambios radicales en la gestión del parque.