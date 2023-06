TOUCH, The Black Breast Cancer Alliance, y sus colaboradores fueron beneficiados con la subvención de Gilead Sciences para crear el centro de recursos Black TNBC Matters para las personas negras afectadas por el cáncer de mama triple negativo.

Las personas negras reciben un diagnóstico de cáncer de mama triple negativo (CMTN) casi tres veces mayor que las de raza blanca. Este proyecto colaborativo creará la primera plataforma en línea de recursos sobre el CMTN negro para la comunidad, por la comunidad.





Filadelfia, PA–(BUSINESS WIRE)–TOUCH, The Black Breast Cancer Alliance –en colaboración con la Triple Negative Breast Cancer Foundation (Fundación del Cáncer de Mama Triple Negativo), la American Association for Cancer Research (Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, AACR) y Nueva Vida— recibió la primera subvención “Toward Health Equity for Black People Impacted by Triple Negative Breast Cancer Resource Hub” (Centro de recursos: Hacia la equidad en salud para las personas negras afectadas por el cáncer de mama triple negativo) de Gilead Sciences por su proyecto Black TNBC Matters.

Desde una perspectiva comunitaria, el equipo de Black TNBC Matters se propone crear un sitio web bilingüe, culturalmente ágil, científicamente comprobado, y optimizado para buscadores (SEO) (y dispositivos móviles) para las personas negras afectadas por el CMTN y sus seres queridos. El equipo estelar está formado por los principales grupos de defensa de las personas negras y latinas afectadas por el CMTN y otros tipos de cáncer de mama; la primera y la más grande organización de investigación del cáncer del país; y destacados médicos con experiencia en CMTN en la población negra.

“Black TNBC Matters comenzará —y durante todo el proceso se centrará— en la comunidad”, afirma Ricki Fairley, presidenta ejecutiva de TOUCH, The Black Breast Cancer Alliance. “Lo primero que hace una persona recién diagnosticada con cáncer de mama triple negativo después de salir de la consulta médica es buscar en Internet ‘cáncer de mama triple negativo’. Por lo general, lo hace sentada en su carro con el teléfono móvil. Para empezar, los resultados son aterradores y confusos. Si a esa búsqueda le agregamos ‘negro’, solo empeoran las cosas. Queremos que nuestro centro de recursos sea una luz en esa oscuridad. Todas las personas negras afectadas por el CMTN merecen encontrar una comunidad y esperanza a partir de esa primera búsqueda”.

El índice de mortalidad en las pacientes negras con cáncer de mama es un 41% superior al de las pacientes blancas, y su tasa de sobrevivencia de cinco años es la más baja entre todas las razas o etnias. El riesgo relativo de reincidencia en las pacientes negras con cáncer de mama es de un alarmante 39% más que en las pacientes blancas. Estas estadísticas se agudizan cuando consideramos el CMTN. Las personas negras tienen casi tres veces más probabilidades de ser diagnosticadas con CMTN, y la sobrevivencia relativa de cinco años de las mujeres negras con CMTN en fase avanzada es de un desolador 10,2%, la más baja de todas las etnias.

Pero el CMTN en la población negra no tiene que ser una condena a muerte. La investigación sobre el CMTN está avanzando a una velocidad récord, el mundo está exigiendo medidas ante las desigualdades en salud, y la comunidad negra con cáncer de mama está más comprometida y unida que nunca. Aun así, necesitamos urgentemente un centro de recursos digitales sobre el CMTN, integral y adaptado culturalmente que pueda ofrecer a la comunidad negra con cáncer de mama las mejores herramientas para educarse y abogar por sí mismas y entre sí. Las pacientes negras con CMTN merecen un espacio seguro y de confianza (basado en un enfoque comunitario y con solidez científica) donde puedan encontrar recursos comprobados y actualizados, accesibles e interesantes. Black TNBC Matters pretende ser esa fuente, un recurso vivo que evolucione y se desarrolle en función del panorama siempre cambiante del CMTN negro.

“Nuestro lema es que nadie lucha solo,” afirma Hayley Dinerman, directora ejecutiva de la Triple Negative Breast Cancer Foundation. “Queremos que la página del centro de recursos de Black TNBC Matters permanezca abierta en los computadores de las pacientes negras del CMTN y sus seres queridos, que vuelvan a ella regularmente para buscar lo que necesitan en cualquier momento de su experiencia con el CMTN”.

“Nueva Vida está encantada de colaborar con TOUCH, la TNBC Foundation y AACR,” dice Laura Logie, Ph.D., directora de investigación en Nueva Vida. “Juntos nos comprometemos a utilizar perspectivas comunitarias para crear el primer centro de recursos del CMTN, porque el CMTN en personas negras y latinas importa”.

Esta iniciativa sin precedentes es posible gracias al generoso aporte de Gilead Sciences, que ha demostrado una y otra vez su compromiso con la comunidad negra afectada por el cáncer de mama.

“Gilead reconoce que los pacientes y las comunidades a menudo enfrentan desafíos en el acceso a una mejor atención, y sabemos que no solo la pasión por el descubrimiento científico (y que no solo Gilead) puede resolver estos desafíos”, dice Deborah H. Telman, vicepresidenta ejecutiva de Asuntos Corporativos y Asesoría Jurídica de Gilead. “Creemos que este centro dará pasos decisivos hacia la equidad en salud para las mujeres negras afectadas por el CMTN”.

Visite BlackTNBCMatters.org y siga @touchbbca para leer más sobre la colaboración y el proyecto.

Sobre TOUCH, The Black Breast Cancer Alliance

TOUCH, The Black Breast Cancer Alliance, se propone promover una ciencia que sea decisiva para salvar las vidas de las sobrevivientes negras del cáncer de mama que prosperan, e impulsar los esfuerzos colaborativos en el ecosistema del cáncer de mama (pacientes, sobrevivientes, defensores, organizaciones de defensa, profesionales de la salud, investigadores y compañías farmacéuticas) para trabajar colectiva y responsablemente hacia el objetivo común de erradicar el cáncer de mama en la población negra.

Sobre la TNBC Foundation

La TNBC Foundation es conocida en la comunidad del cáncer de mama triple negativo como la fuente más confiable de información y recursos específicos del CMTN, lo que se demuestra por su profundo compromiso y dedicada relación con la comunidad. La TNBC Foundation es la fuente veraz de información sobre el cáncer de mama triple negativo, una fuerza catalizadora para la ciencia y la defensa de las pacientes, y una comunidad solidaria con valiosos servicios para las pacientes y sus familias.

Sobre AACR

Fundada en 1907, la American Association for Cancer Research (AACR) es la primera organización profesional y la más grande del mundo dedicada al avance de la investigación del cáncer y su misión de prevenirlo y curarlo. La AACR cuenta con más de 54.000 investigadores de laboratorio, traslacionales y clínicos; científicos de la población; otros profesionales de la salud; y defensores de los pacientes que residen en 130 países y territorios de todo el mundo. La AACR reúne todo el espectro de expertos de la comunidad oncológica para acelerar el progreso en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer mediante la organización anual de más de 30 conferencias y talleres educativos; la publicación de 10 prestigiosas revistas científicas revisadas por expertos, y una revista para los sobrevivientes del cáncer, los pacientes de cáncer y sus cuidadores; la financiación directa de investigaciones meritorias, así como la cooperación con numerosas organizaciones oncológicas; y la comunicación activa con legisladores y otros formuladores de políticas sobre el valor de la investigación oncológica y la ciencia biomédica relacionada para salvar vidas del cáncer. Para ver más información sobre la AACR, visite www.AACR.org.

Sobre Nueva Vida

La misión de Nueva Vida es informar, apoyar y empoderar a las latinas cuyas vidas están afectadas por el cáncer, siendo una de las pocas organizaciones comunitarias no lucrativas que ofrece servicios gratuitos, integrales y culturalmente competentes en la atención continua del cáncer en español.

Sobre Gilead Sciences

Gilead Sciences, Inc. es una compañía biofarmacéutica que lleva más de tres décadas en la búsqueda y el logro de avances en medicina, con el objetivo de crear un mundo más sano para todos. La compañía tiene el compromiso de promover medicamentos innovadores para prevenir y tratar enfermedades potencialmente mortales, como el VIH, la hepatitis vírica, la inflamación y el cáncer. Gilead opera en más de 35 países de todo el mundo y tiene su sede en Foster City (California).

Las personas negras tienen el doble de probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de mama triple negativo.

