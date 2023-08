TOTAL BY VERIZON VA “CON TODO” PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESPLAZAN EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

La marca proporcionará viajes gratuitos en autobús y metro para 15,000; aprovecha al reconocido dibujante del metro Devon Rodríguez para sorprender y deleitar a los viajeros con retratos únicos

Total by Verizon, una nueva marca de telefonía inalámbrica prepagada que funciona en la red 5G más confiable de Estados Unidos1, está yendo "Con todo" para sus clientes hoy al hacer que el traslado matutino a través de Nueva York sea un poco más fácil esta mañana.





De 7 a 10 a.m. hora del Este, los equipos de Total by Verizon están apareciendo en toda la ciudad de Nueva York para entregar 15,000 tarjetas de tránsito a viajeros al azar, en un esfuerzo por ayudar con la carga financiera de la inflación para los consumidores conscientes de los precios. Los viajeros recibirán pases para dos viajes gratis, con 100 afortunados ganadores que obtendrán pases por un mes de viajes ilimitados2.

Para un impacto adicional, el retratista de Nueva York y estrella de las redes sociales Devon Rodríguez, conocido por sus impresionantes retratos de pasajeros del metro de Nueva York, se unirá a Total by Verizon para crear algunos retratos únicos para viajeros afortunados cerca de Bryant Park.

La activación se produce en respuesta a un aumento de 15 centavos en la tarifa del metro y el autobús que entró en vigor en Nueva York el domingo 20 de agosto, potencialmente causando estrés adicional a algunos usuarios del transporte público que ya tienen problemas de efectivo. Según el Informe de Costo de Vida de la Ciudad de Nueva York 2023, el 50% de los neoyorquinos en edad de trabajar están batallando para cubrir sus gastos, en comparación con el 36% en 20213 – y, en promedio, los costos de transporte del consumidor también han aumentado, hasta un 15.5% de 2021 a 20224.

“ Total by Verizon tiene que ver con satisfacer a nuestros clientes donde están con los ahorros que necesitan”, dice Angie Klein, Presidente de la organización Verizon Value. “ Los clientes tienen que gastar más en muchas partes de sus vidas, pensamos que algunos viajes en transporte público pagados por nosotros eran una excelente manera de presentarles Total by Verizon como una nueva forma de ahorrar. Desde ofrecer las mejores ofertas disponibles en nuestras tiendas exclusivas en constante crecimiento, u hoy en el torniquete del metro, hacemos todo lo posible para ir ´Con Todo’ para nuestros clientes”.

Otra forma en que Total by Verizon va “Con Todo” para ayudar a las personas a ahorrar dinero es con acceso directo a las mejores ofertas y ofertas exclusivas en las tiendas Total by Verizon o en línea en TotalbyVerizon.com:

Los planes ilimitados de llamadas, mensajes de texto y datos cuestan sólo $ 25/mes por cuatro líneas, un ahorro de $100/mes5 o $50/mes por una línea.

Los clientes que se unan a Total by Verizon en los planes Ilimitados o Ilimitado+ también pueden obtener un aparato 5G gratis cuando se cambien. Con hasta cuatro teléfonos gratis por cuenta, estar conectado nunca ha sido más accesible.

Teléfonos Samsung gratuitos: Samsung Galaxy A03s, Samsung A13 6 .

. Teléfonos Motorola gratuitos: Motorola Moto G Pure, Motorola Moto G Power, Motorola Moto G 5G o Motorola Moto G Stylus7.

Total by Verizon está disponible en tiendas exclusivas y en más de 50,000 tiendas minoristas a nivel nacional. Para más información, visita TotalbyVerizon.com.

Acerca de Total by Verizon

Total by Verizon ofrece soluciones inalámbricas de calidad sin contrato a consumidores conscientes del precio y es parte de la cartera de marcas prepagadas de Verizon Value, que incluye Straight Talk, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento.

1 La red 5G más confiable basada en más clasificaciones de primer lugar en las evaluaciones de confiabilidad de datos 5G de RootMetrics de 125 mercados metropolitanos realizadas en el primer semestre de 2022. Probado con los mejores teléfonos inteligentes disponibles comercialmente en tres redes móviles nacionales a través de todos los tipos de redes disponibles. Sus experiencias pueden variar. Las clasificaciones de RootMetrics no están respaldadas por Verizon.

2 Los equipos de Total by Verizon entregarán 15,000 tarjetas de transporte público al azar a los viajeros en Nueva York: 14,900 pases diarios de $5.80 y 100 pases por un mes de viajes ilimitados.



3 Informe sobre el verdadero costo de vida de la ciudad de Nueva York

4 Oficina de Estadísticas de Transporte del Departamento de Transporte de los Estados Unidos

5 $25/línea/mes por 4 líneas en el plan ilimitado, más impuestos y cargos. Disponible exclusivamente en línea y en nuestras tiendas por tiempo limitado. Consulte el sitio web para conocer los Términos y condiciones completos.



6 Oferta por tiempo limitado. Aplicable sólo a puertos externos. Se requiere la compra de un plan de datos Ilimitado Total by Verizon. Aplican impuestos y cargos. Para obtener más información, visite TotalbyVerizon.com.



7 Oferta por tiempo limitado. Se requiere la activación de teléfono nuevo y la compra del plan Total by Verizon de $50 o $60. Aplican impuestos y cargos. Para obtener más información, visite TotalbyVerizon.com.

