Total by Verizon Ofrece Limpiezas de Autos Gratuitas Para los Conductores de Servicios Rideshare en Las Vegas Durante el Fin de Semana del Gran Juego

Los “Total Touch Ups” ayudarán a aquellos que mantienen la fiesta en marcha, en el camino hacia grandes ganancias.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Total by Verizon, un proveedor de telefonía inalámbrica prepagada y de internet residencial sin contrato de rápido crecimiento de Verizon, se hará cargo de un lavacoches local en Las Vegas para ofrecer lavados de autos gratuitos y servicios de limpieza para los conductores de servicios rideshare durante el fin de semana más importante del fútbol.









El Gran Juego es una gran fiesta que ofrece un enorme potencial de ganancias para los trabajadores por turnos, muchos de los cuales son clientes de Total by Verizon. Y, dado que mantener su automóvil limpio y listo para viajar es fundamental para hacer posible toda la movida de fiestas, y el dinero extra, Total by Verizon los ayudará a permanecer en el camino hacia grandes ganancias con retoques totales gratuitos.

A partir del viernes 9 de febrero hasta el lunes 12 de febrero, Total by Verizon ofrecerá exclusivamente a los conductores de servicios rideshare lavado de autos gratuito, la oportunidad de descansar brevemente durante sus largos turnos y regalos gratuitos de Total by Verizon durante el horario de operación, de 7 a.m. a 9 p.m., en la ubicación del WOW Carwash en 3935 South Buffalo Drive en Las Vegas*.

“ Total by Verizon quiere que nuestros clientes se sientan preparados para cualquier cosa”, dijo Cheryl Gresham, VP y CMO de la organización de Verizon Value. “ Toda la acción adicional de la semana del Gran Juego realmente puede afectar la paciencia de los conductores de servicios rideshare y el interior de sus autos, y es por eso que queremos ofrecerles una forma de mantenerse en el camino para asegurar grandes ganancias”.

La toma del lavacoches no es la única forma en que Total by Verizon mantiene conectados a los clientes durante el Gran Juego. A principios de este mes, Total by Verizon anunció el estreno de un nuevo anuncio de 30 segundos que se emitirá durante la primera pausa comercial del segundo cuarto del Gran Juego en Univision, dirigido a audiencias de habla hispana.

Como una marca de rápido crecimiento que abre nuevas ubicaciones en mercados urbanos de todo Estados Unidos, Total by Verizon está comprometida en atender a las audiencias latinas y busca captar la atención de los espectadores de habla hispana con algunas de las siguientes ventajas:

Planes de servicio sin contrato tanto para cuentas de una sola línea como para familias, desde tan solo $25 por línea al mes** para datos 5G ilimitados.

Llamadas y mensajes internacionales a México.

Llamadas internacionales ilimitadas a países seleccionados, incluyendo Colombia, Perú y la República Dominicana.

Total by Verizon está disponible en tiendas exclusivas y en más de 50,000 ubicaciones minoristas en todo el país. Para obtener más información, visita TotalbyVerizon.com.

Acerca de Total by Verizon

Total by Verizon ofrece soluciones móviles de calidad sin contrato a consumidores conscientes del precio y está disponible en sus tiendas exclusivas y en más de 50,000 ubicaciones minoristas en todo el país, así como en totalbyverizon.com. Total by Verizon es parte de la cartera de marcas de prepago de Verizon Value, que incluye Straight Talk, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile, y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología, comunicaciones, información y productos y servicios de entretenimiento.

Para obtener más información sobre Total by Verizon, visite TotalbyVerizon.com.

*Máximo permitido de 200 autos por día.

**With 4 lines on the Unlimited Plan. New customers only. Plus taxes and fees.

Contacts

Contacto de Medios: David Root valuemedia@verizon.com