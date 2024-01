 Total by Verizon hará su debut publicitario durante la transmisión del Gran Juego en Univisión

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Total by Verizon, un proveedor de telefonía inalámbrica prepagada sin contrato de rápido crecimiento de Verizon, está haciendo una gran jugada para llegar a las audiencias latinas durante el Gran Juego en la cadena de televisión en español más grande del país, Univisión. El nuevo anuncio de 30 segundos se emitirá durante la primera pausa comercial del segundo cuarto.





TelevisaUnivision transmitirá por primera vez en su historia el Gran Juego, y Total by Verizon estrenará una nueva creatividad publicitaria. La marca espera inspirar a los espectadores del juego de habla hispana a cambiar a uno de sus planes de servicio como una nueva forma de ahorrar en la red en la que Estados Unidos confía. El nuevo anuncio es parte de una campaña de 360 grados creada por Ogilvy.

“ La aparición de Total by Verizon durante la transmisión del Gran Juego en Univisión marca nuestro compromiso de servir a las audiencias latinas de manera auténtica y en su idioma, y esto es sólo el principio”, dijo Angie Klein, presidente de la organización Verizon Value. “ Estamos aquí para cambiar la percepción de las personas sobre lo que significa el servicio móvil de prepago al ofrecer el poder de la red 5G de Verizon, sin contratos ni verificaciones de crédito.”

Total by Verizon, una marca minorista de rápido crecimiento que está abriendo nuevas ubicaciones en mercados urbanos de todo Estados Unidos, cuenta con una amplia gama de dispositivos, abundantes beneficios y planes de servicio sin contrato tanto para cuentas de una sola línea como para familias por tan sólo $25 por línea al mes para datos 5G ilimitados. Los beneficios de ciertos planes incluyen llamadas ilimitadas a cinco países de tu elección, Disney+, acceso a Banda Ancha Ultra 5G y abundantes asignaciones de hotspot.

Desde su introducción, Total by Verizon ha trabajado para tener un impacto en las comunidades de todo el país mediante la apertura de cientos de tiendas nuevas y exclusivas en comunidades urbanas donde otros minoristas están cerrando sus puertas, con cientos más planeadas a lo largo de 2024. Además, la marca hace que sea más fácil que nunca conectarse con los seres queridos aquí y fuera de los EE. UU., con llamadas y mensajes de texto internacionales a México, llamadas internacionales ilimitadas a países selectos que incluyen Colombia, Perú y República Dominicana, y un complemento de llamadas globales de $10 disponible en cualquier tienda minorista de Total by Verizon o en línea.

Y ahora, por tiempo limitado, al cambiarse al proveedor*, los clientes pueden obtener un Samsung A13 5G cortesía de Total by Verizon.

Total by Verizon ofrece soluciones móviles de calidad sin contrato a consumidores conscientes del precio y está disponible en sus tiendas exclusivas y en más de 50,000 tiendas minoristas en todo el país, así como en totalbyverizon.com.

Total by Verizon es parte de la cartera de marcas prepagadas Verizon Value, que incluye Straight Talk, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología, comunicaciones, información y productos y servicios de entretenimiento.

Para obtener más información sobre Total by Verizon, visite TotalbyVerizon.com

TelevisaUnivision es la compañía líder de medios en español en el mundo. Impulsada por la biblioteca propia más grande de contenido en español y una alta capacidad de producción, TelevisaUnivision es el más grande productor de contenido para las verticales de noticias, deportes y entretenimiento. Este contenido original es lo que impulsa las plataformas de TelevisaUnivision, que incluyen las cadenas de transmisión líderes Univision, las estrellas, Canal 5, y UniMás, y un portafolio de 38 canales de televisión de paga, que incluyen TUDN, Galavisión, Distrito Comedia, y TL Novelas. La compañía además opera el estudio de producción cinematográfica líder en México, Videocine, y posee y administra las plataformas más grandes de audio en español en Estados Unidos en 35 estaciones y la plataforma digital Uforia. TelevisaUnivision también es propietaria de ViX, el servicio de streaming en español más grande del mundo. Para más información, por favor visita televisaunivision.com.

*Oferta válida hasta el 31/03/2024 o hasta agotar existencias. Requiere activación de una nueva línea en el Plan Ilimitado o superior con portabilidad o verificación de identidad. Límite de 2 dispositivos por cuenta en tiendas; 1 teléfono por cuenta en línea. Pueden aplicar impuestos y tarifas.

