Total by Verizon Hace Más Asequible el Internet Residencial 5G con Una Nueva Oferta Nacional

Por primera vez, clientes pueden disfrutar de Internet de alta velocidad sin contrato a un precio asequible con Total by Verizon

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Total by Verizon, la marca inalámbrica de prepago sin contrato de Verizon en expansión rápida, anuncia hoy el lanzamiento de su servicio ilimitado de Internet Residencial 5G. El nuevo plan de Internet Residencial comienza desde $45 al mes* con Auto Pay para clientes actuales y nuevos clientes móviles inalámbricos. Esto hace que el internet de alta velocidad en el hogar esté disponible para clientes que desean la flexibilidad financiera de un servicio sin contrato, sin verificación de crédito y pago por adelantado.





El plan mensual de Internet Residencial de Total by Verizon permite a los clientes acceder y disfrutar de Internet Residencial 5G ilimitado. El servicio proporciona a los clientes una rápida conectividad para toda la familia, con datos ilimitados y velocidades de descarga de hasta 200 Mbps, en la red 5G de Verizon, garantizando una experiencia de internet excepcional.

Ahora disponible tanto en las tiendas de Total by Verizon como en la internet, esta oferta ejemplifica el compromiso de Total by Verizon de proporcionar conectividad sin interrupciones para los hogares en todo Estados Unidos. Visite una tienda de Total by Verizon o totalbyverizon.com/home-internet para verificar si el Internet Residencial 5G está disponible en su área.

“ Total by Verizon reconoce que la mayoría de las comunidades a las que servimos tienen opciones limitadas para el servicio de banda ancha en el hogar. Estamos aquí para unir a las familias y crear conexiones significativas, y creemos en hacer que el Internet de alta velocidad en el hogar sea accesible para todos”, dijo Ryan Weikert, Director General de Total by Verizon. “ Esta nueva oferta destaca nuestro compromiso de proporcionar conectividad asequible en todo los Estados Unidos.”

Para recibir el servicio de Internet Residencial 5G de Total by Verizon, los clientes deben comprar el Enrutador de Internet Residencial, con un precio de $99.99 con activación, tanto en la tienda como en la internet. El servicio es fácil de configurar y no requiere una instalación formal. Para encontrar una tienda Total by Verizon cerca de ti, envíe un mensaje de texto con la palabra “Store” al 611611 o vaya a totalbyverizon.com/stores.

Ofrecer 5G es un paso importante para Total by Verizon mientras la marca continúa expandiendo su presencia a nivel nacional. En el último año, Total by Verizon ha llevado el poder de las galardonadas redes de Verizon, mejorando las experiencias del cliente y ofreciendo una variedad de soluciones inalámbricas de alta calidad sin contrato a consumidores conscientes del precio donde más los necesitan. La marca ha:

Abierto varias tiendas desde el lanzamiento de la marca y abrirá cientos más en 2024.

Superado recientemente un hito de 50 tiendas solo en el mercado metropolitano de Los Ángeles.

Introducido ofertas multinúmero para Planes Ilimitados, incluidas cuatro líneas por $25 al mes (con descuento de Auto Pay**).

Convertido en el socio oficial de Orlando Magic, marcando el primer patrocinio oficial de un equipo para Total by Verizon.

Reforzado su compromiso de atender a clientes de habla hispana con un anuncio durante la transmisión de Univision del Gran Juego.

Actualmente, Total by Verizon también ofrece un paquete de servicios inalámbricos ilimitados y de Internet Residencial 5G por $80 al mes***. Puede aprovechar este paquete al traer su propio teléfono y cambiar a Total by Verizon e inscribirse en Auto Pay.

Para obtener más información, visite una tienda de Total by Verizon o TotalbyVerizon.com.

Acerca de Total by Verizon

Total by Verizon ofrece soluciones móviles de calidad sin contrato a consumidores conscientes del precio y está disponible en sus tiendas exclusivas y en más de 50,000 ubicaciones minoristas en todo el país, así como en totalbyverizon.com. Total by Verizon es parte de la cartera de marcas de prepago de Verizon Value, que incluye Straight Talk, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile, y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología, comunicaciones, información y productos y servicios de entretenimiento. Para obtener más información sobre Total by Verizon, visite TotalbyVerizon.com.

*$50 el primer mes de servicio. Tarifa mensual para clientes móviles inalámbricos de Total by Verizon. Enrutador y plan se venden por separado.

**$25/línea/mes requiere un mínimo de 4 líneas en el Plan Ilimitado con descuento de Auto Pay a partir del mes siguiente a la inscripción, más impuestos y tarifas. Oferta disponible exclusivamente en línea y en nuestras tiendas.

***El precio refleja la combinación del plan ilimitado Bring Your Own Device de $35 y el plan de Internet Residencial de $45. Bring Your Own Device requiere un teléfono inteligente compatible y desbloqueado, portabilidad desde un operador elegible y kit de activación. La tarifa de Internet Residencial de $45 se aplica exclusivamente a los suscriptores móviles inalámbricos de Total by Verizon. Ambas ofertas requieren Auto Pay. El descuento de Auto Pay se aplica el mes siguiente a la inscripción. Más impuestos y tarifas.

Contacts

Contacto de Medios: David Root valuemedia@verizon.com