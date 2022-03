Toshiba Presenta las Series Pro N300 y X300: Mejor Rendimiento y Confiabilidad para Profesionales y Entusiastas de los Videojuegos

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–Toshiba America Electronic Components, Inc. (TAEC) anunció hoy el lanzamiento de dos productos nuevos. Las unidades de disco duro (Hard Disk Drive, HDD) N300 Pro y X300 Pro son soluciones excelentes para propietarios de negocios y profesionales creativos, respectivamente, que buscan una unidad de disco duro con alto rendimiento y confiabilidad. Ambas HDD cuentan con capacidades de hasta 18 TB1, con cargas de trabajo de hasta 300 TB/año2, y vienen con una garantía limitada de 5 años.





“A medida que el entorno de trabajo sigue evolucionando, los profesionales necesitan soluciones de almacenamiento confiables y orientadas al rendimiento que puedan estar al nivel de las necesidades de sus proyectos y flujos de trabajo”, declaró Kyle Yamamoto, vicepresidente de la Unidad de negocios de HDD de TAEC. “La nueva N300 Pro de Toshiba es una HDD para almacenamiento conectado en red (Network-Attached Storage, NAS) ideal para empresas medianas a grandes con cargas de trabajo de alta intensidad, mientras que la X300 Pro está equipada para responder a las exigencias de los profesionales que buscan una HDD confiable y de alto rendimiento para creación de contenido o videojuegos extremos”.

Tanto la N300 Pro como la X300 Pro han sido desarrolladas con base en las últimas innovaciones en tecnología de HDD de Toshiba. La N300 Pro y la X300 Pro combinan la tecnología de caché y la tecnología de plato estable (gama de ≥10 TB) de Toshiba y la grabación magnética asistida por microondas con control de flujo o FC-MAMR3 (18 TB), con el fin de proporcionar una solución de vanguardia tanto para consumidores avanzados como para profesionales.

“Estos dos nuevos productos son adecuados para el mercado, y la reputación y la presencia preestablecida de Toshiba acelerarán el éxito de ambas HDD, la N300 Pro y la X300 Pro”, comentó Ed Burns, director de Investigación de IDC. “Toshiba aprovecha sus principales puntos fuertes y sus tecnologías de punta en HDD para apuntalar su cartera de productos y elevar el reconocimiento de la marca de la empresa en estos dos segmentos de mercado en crecimiento”.

La N300 Pro viene con capacidades de 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB, 12 TB, 14 TB, 16 TB y 18TB, con una velocidad de rotación de 7200 RPM y tecnología de grabación magnética convencional o CMR4. El proceso de soldadura con láser y sellado con helio exclusivo de Toshiba se utiliza en los diseños de 10 TB, 12 TB, 14 TB, 16 TB y 18 TB para lograr un bajo consumo energético y baja salida acústica. La unidad está diseñada para un entorno de NAS activo las 24 horas, los 7 días de la semana, admite 24 bahías de disco5, tiene un sensor de vibración de rotación (Rotational Vibration, RV) integrado para mitigar la vibración de rotación y un valor nominal de tiempo medio sin averías o MTTF6 de 1,2 millones de horas. La N300 Pro está hecha para el almacenamiento conectado en red, para cargas de trabajo de alta intensidad y sistemas de NAS optimizados para matriz redundante de discos independientes (Redundant Array of Independent Disks, RAID) con hasta 24 bahías, y es ideal para empresas grandes y medianas.

Los innovadores diseños de accionador de la X300 Pro ayudan a optimizar la precisión de posicionamiento y el rendimiento de lectura/escritura para un acceso a los datos en tiempo real. La X300 Pro viene con capacidades de 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB, 12 TB, 14 TB, 16 TB y 18 TB, y se fabrica con componentes de alta resistencia para mejorar la confiabilidad y el rendimiento de carga de trabajo. Estos modelos giran a 7200 RPM y emplean tecnología de CMR para proporcionar una compatibilidad amplia. La X300 Pro también utiliza el diseño de soldadura con láser y sellado con helio exclusivo de Toshiba en los modelos de 10 TB, 12 TB, 14 TB, 16 TB y 18 TB. Todos los modelos de X300 Pro tienen un MTTF de 1,0 millones de horas y están hechos para aplicaciones con cargas de trabajo intensas para profesionales creativos y entusiastas de los videojuegos en PC. La X300 Pro está diseñada para estaciones profesionales de trabajo de escritorio, computadoras de gama alta para juegos, PC de rendimiento para cargas de trabajo intensas y estaciones de trabajo para diseño multimedia.

Como empresa global de tecnología que ha estado innovando en almacenamiento durante años, Toshiba ofrece una cartera integral de productos de HDD que se ocupan de las necesidades de almacenamiento de los mercados de empresas, centros de datos, vigilancia, clientes y consumidores. Toshiba vence los desafíos de sus clientes con modelos innovadores de HDD que se concentran en cinco segmentos de mercado principales. La serie AL se concentra en el segmento de rendimiento empresarial; la serie MG apunta a las necesidades de capacidad empresarial y centro de datos; la serie MQ cubre el amplio espectro de casos de uso que requieren HDD para clientes móviles; y la serie DT se dirige a los casos de uso de vigilancia y clientes tradicionales de escritorio. Toshiba también ofrece una línea variada de almacenamiento para el consumidor que incluye las unidades externas de disco duro de la serie Canvio y las unidades internas de disco duro de las series N300/X300/S300/P300/L200, diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento.

Para obtener más información sobre la línea de productos de almacenamiento de Toshiba, visite http://toshiba.semicon-storage.com/us/product/storage-products.html. Para conocer más acerca de las soluciones de almacenamiento de Toshiba, visite el blog de almacenamiento en http://storage.toshiba.com/corporateblog/ y siga a @ToshibaStorage en Twitter.

Acerca de Toshiba America Electronic Components, Inc.

Toshiba America Electronic Components Inc. (TAEC) es una empresa de operación independiente propiedad de Toshiba America, Inc. y es la rama de componentes electrónicos, con sede en los EE. UU., de Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation. TAEC ofrece una variada gama de productos innovadores para unidades de disco duro (Hard Disk Drive, HDD) y soluciones de semiconductores para centro de datos, sector automotriz, industria, internet de las cosas (Internet of Things, IoT), control de movimiento, telecomunicaciones, redes y productos de línea blanca y de consumo. La extensa cartera de la empresa comprende HDD para empresas y consumidores, semiconductores de potencia, microcontroladores y semiconductores ópticos.

© 2022 Toshiba America Electronic Components, Inc. Todos los derechos reservados. La información en este comunicado de prensa incluye precios y especificaciones de productos, contenido de los servicios e información de contacto; hasta la fecha de su emisión se consideraba precisa y actualizada; sin embargo, se encuentran sujeta a cambios sin previo aviso. La información técnica y de aplicación contenida aquí está sujeta a las especificaciones más recientes correspondientes a los productos de Toshiba.

1 (1 TB) significa 1012 = 1 000 000 000 000 bytes en potencias de 10. Un sistema operativo de computadora, sin embargo, indica la capacidad de almacenamiento en potencias de 2 y define 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes y, por lo tanto, muestra una capacidad menor de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos ejemplos de diferentes archivos de medios) variará en función del tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software, el sistema operativo y demás factores. La capacidad real formateada puede variar.



2 La carga de trabajo es una medida de la producción anual de datos y se define como la cantidad de datos escritos, leídos o verificados por comandos del sistema anfitrión.



3 Tecnología de grabación magnética asistida por microondas con control de flujo (Flux Control Microwave-assisted Magnetic Recording, FC-MAMR) de Toshiba



4 Tecnología de grabación magnética convencional (Conventional Magnetic Recording, CMR)



5 Acerca de las “bahías de disco que admite”, comuníquese con su Proveedor de Soluciones porque la compatibilidad con el dispositivo anfitrión variará según el sistema



6 El tiempo medio sin averías (Mean Time to Failure, MTTF) no es una garantía ni una estimación de la vida útil del producto; es un valor estadístico relacionado con las tasas medias de avería para un gran número de productos, que puede no reflejar exactamente el funcionamiento real. La vida útil real del producto puede ser distinta del MTTF

Canvio es una marca comercial o una marca comercial registrada de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Contacts

John Kim



John.Kim@toshiba.com