Toshiba festeja el Día de la Tierra reforestando y reciclando durante todo el año

Toshiba tiene varias iniciativas ecológicas en marcha, desde el reciclado de casi 59 toneladas de residuos electrónicos hasta la replantación de 26.134 árboles en todo el mundo en 2022

LAKE FOREST, California.–(BUSINESS WIRE)–Toshiba America Business Solutions festeja el Día de la Tierra 2023 reforestando miles de árboles en zonas sensibles a nivel ecológico de todo el mundo, además de eliminar toneladas de residuos electrónicos de los espacios abiertos. Entre los resultados de las iniciativas del año pasado se destacan la replantación de 26.134 árboles y el reciclado de unas 59 toneladas de residuos electrónicos.

Conservación de espacios abiertos

Desde la creación del Programa de reciclado de tóner de Toshiba en 2008, la empresa ha evitado que más de 1733 toneladas de residuos electrónicos terminen en los vertederos comunitarios. Este peso equivale a 48 camiones de basura de la ciudad de Nueva York1.

En colaboración con la empresa de reciclado Close the Loop, reconocida internacionalmente, los representantes del programa de reciclado de tóner EcoSmart de Toshiba recolectan y envían los cartuchos de tóner vacíos a las instalaciones de Close the Loop, que no generan residuos y que se encargan de recuperar los materiales. Una vez reciclados, estos materiales vuelven al mercado de las materias primas para su reutilización.

Las iniciativas ecológicas de Toshiba también son una de las razones por las cuales las impresoras multifunción galardonadas e‑STUDIO™ aparecen en el registro de la herramienta de evaluación ambiental de productos electrónicos EPEAT (Electronic Products Environmental Assessment Tool), que es el sistema de clasificación mundial definitivo de los productos electrónicos más ecológicos.

Reforestación en todo el mundo

Desde que se asoció con PrintReleaf en 2016, Toshiba se encargó de reforestar con 151.652 árboles en Estados Unidos, Madagascar, República Dominicana, México, Irlanda, Canadá, Francia, Brasil e India. Los clientes de Toshiba pueden elegir sus proyectos de reforestación según su ubicación o incluso según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU con los que se relacione cada proyecto.

Por cada 8333 hojas que imprime un cliente de Toshiba, se planta automáticamente un árbol nuevo en el marco del proyecto designado de reforestación certificado. PrintReleaf colabora con la organización líder mundial en inspección, verificación, pruebas y certificación, SGS International para certificar a los socios forestales y los proyectos particulares, además de verificar la supervivencia neta del 100% de los árboles, según el estándar PrintReleaf Standard. Así, se garantiza que cada inversión en sostenibilidad se concrete en su totalidad.

“Toshiba tiene una mentalidad ecológica a la hora de hacer negocios”, subrayó Larry White, presidente y director general de Toshiba America Business Solutions. “Día tras día, nos esforzamos constantemente por funcionar de la forma más sostenible posible, además de ayudar a nuestros clientes y socios a reducir su huella de carbono”.

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc.

Toshiba America Business Solutions (TABS) pone el foco permanente en los clientes y las comunidades a las que sirve, se ha comprometido con la sostenibilidad y es reconocida como una de las 100 mejores empresas sostenibles en la lista del Wall Street Journal . TABS es un proveedor de soluciones para entornos laborales que ofrece una amplia cartera de productos de gestión de documentos y flujos de trabajo reconocidos en el sector, para empresas de todos los tamaños en Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. TABS abastece las diversas necesidades de los profesionales de hoy a través de las impresoras multifunción galardonadas e‑STUDIO™, impresoras de etiquetas y recibos, señalización digital, servicios de impresión administrados y soluciones en la nube. Para saber más, visite business.toshiba.com. Siga a TABS en Twitter, LinkedIn y YouTube.

Acerca de Close the Loop Group

Con sucursales en Australia, Europa, Sudáfrica y Estados Unidos, Close the Loop crea productos y envases innovadores con contenido reciclable y fabricado a partir de contenido reciclado, además de recolectar, clasificar, recuperar y reutilizar recursos que de otro modo terminarían en los vertederos. Desde la recuperación de los insumos para impresiones, gafas, cosméticos y fundas de teléfono, hasta la reutilización de tóner y plásticos blandos luego de su consumo para destinarlo a un aditivo asfáltico, el Grupo trabaja con la mira puesta en el futuro, la sostenibilidad y la economía circular.

Con una posición sólida dentro de la economía circular, Close the Loop surge de la fusión de dos grupos empresariales secundarios: Close the Loop y O F Pack. Gracias a la combinación de estas dos entidades, se pueden ofrecer soluciones integrales de envasado e insumos a una gran variedad de mercados, con innovación avanzada en el desarrollo de productos, así como sistemas de recuperación y retirada al término de la vida útil de los flujos de residuos complejos para reducir en gran medida los residuos que van a parar a los vertederos.

Más información en: www.ctlgroup.com.au, www.closetheloopusa.com y www.ofpack.com.au

Acerca de PrintReleaf

PrintReleaf ayuda a las empresas a cumplir sus objetivos de sostenibilidad al reforestar automáticamente el equivalente de su consumo de papel y compensando las emisiones de carbono asociadas a sus productos de papel y embalaje. Nuestra solución de sostenibilidad analiza sin complicaciones los datos de papel de cualquier formato y por eso es una solución escalable para empresas de cualquier tamaño y un complemento rápido para todas las cuentas de los clientes finales. Comprometerse a cumplir los objetivos de sostenibilidad es bueno para tanto para el planeta como para el balance final, dado que las prácticas sostenibles se han convertido en una expectativa y han dejado de ser la excepción. PrintReleaf fue fundada por veteranos de la industria de las impresiones y de las tecnologías limpias y ya ha sido adoptada por líderes del sector.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

