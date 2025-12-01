Toshiba amplía su gama de impresoras de etiquetas industriales

Toshiba sube el listón con el lanzamiento de las series BX420 y BX430

LAKE FOREST, Calif.--(BUSINESS WIRE)--#IndustrialPrinting--Toshiba America Business Solutions amplía su galardonada línea de etiquetas industriales de códigos de barras con la versátil serie BX420 (modelos BX420D y BX420T) y la serie BX430 de ultra alta resolución, que ofrece impresión directa nativa de PDF, actualizaciones heredadas sin problemas e inteligencia basada en la nube para profesionales del transporte, almacén, fabricación y venta minorista.









Estas impresoras de etiquetas de cabezal plano se basan en el éxito de la reciente BX410T, ofreciendo a los clientes una ruta de actualización avanzada con impresión de PDF en tiempo real, rotación y escalado automáticos, eliminando la necesidad de controladores, software intermedio o complementos costosos. Los profesionales ahora pueden imprimir PDF complejos con datos variables directamente desde sistemas ERP, dispositivos móviles o plataformas en la nube, con una configuración hasta un 80% más rápida, códigos de barras de alta precisión y etiquetas compatibles con normativas.

Optimización de la productividad con PDF nativo y Toshiba A-BRID Intelligence

Impulsadas por el revolucionario ecosistema A-BRID de doble núcleo de Toshiba —que combina un sistema operativo en tiempo real para una impresión ultrarrápida y un sistema operativo Linux para aplicaciones de nivel TI—, las series BX420 y BX430 transforman hardware robusto y probado por los clientes en "centros de etiquetado inteligentes" independientes.

Impresión directa nativa de PDF: procesamiento de PDF con todas las funciones y sin necesidad de controladores: Escala, rota y renderiza automáticamente datos variables (códigos de barras, códigos QR, texto serializado) sin necesidad de software. Una solución revolucionaria para envíos de comercio electrónico, serialización farmacéutica y fabricación justo a tiempo; ningún competidor iguala esta superioridad inmediata.

Escala, rota y renderiza automáticamente datos variables (códigos de barras, códigos QR, texto serializado) sin necesidad de software. Una solución revolucionaria para envíos de comercio electrónico, serialización farmacéutica y fabricación justo a tiempo; ningún competidor iguala esta superioridad inmediata. Conectividad en la nube y gestión remota: Integración con Elevate Sky ® MFPConnect y SOTI Connect para monitoreo de flotas de IoT, actualizaciones automáticas de firmware, contadores y registros, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Integración con Elevate Sky MFPConnect y SOTI Connect para monitoreo de flotas de IoT, actualizaciones automáticas de firmware, contadores y registros, en cualquier momento y en cualquier lugar. Actualizaciones heredadas sencillas: La autoemulación detecta ZPL II, TPCL y DPL para la sustitución directa de impresoras obsoletas, reduciendo el tiempo de migración hasta en un 70%.

Funciones prácticas que ahorran tiempo para las exigencias del mundo real

Con un elegante diseño en blanco y negro, estas impresoras incorporan herramientas intuitivas:

LCD a todo color de 4,3 pulgadas con funciones de código QR que enlazan con soporte técnico móvil y videos de autoayuda.

con funciones de código QR que enlazan con soporte técnico móvil y videos de autoayuda. Detección de etiquetas cercanas al extremo y tecnología patentada Ribbon Save (estándar en toda la línea industrial de Toshiba) para minimizar el tiempo de inactividad y el desperdicio.

y tecnología patentada Ribbon Save (estándar en toda la línea industrial de Toshiba) para minimizar el tiempo de inactividad y el desperdicio. Clonación de impresoras que replica las configuraciones en todas las flotas para implementaciones escalables.

que replica las configuraciones en todas las flotas para implementaciones escalables. Aplicaciones integradas que permiten la impresión independiente desde escáneres de códigos de barras o teclados; no se requiere PC.

que permiten la impresión independiente desde escáneres de códigos de barras o teclados; no se requiere PC. Etiquetado seguro: Las aplicaciones probadas y certificadas protegen los datos en entornos regulados.

Precisión y versatilidad para cada aplicación

Serie BX420: Resolución de hasta 300 puntos por pulgada (ppp), etiquetas de 4 pulgadas de ancho; ideales para envíos, inventario y cumplimiento normativo diarios en transporte y comercio minorista.

Resolución de hasta 300 puntos por pulgada (ppp), etiquetas de 4 pulgadas de ancho; ideales para envíos, inventario y cumplimiento normativo diarios en transporte y comercio minorista. BX430: Resolución de hasta 600 ppp para microetiquetado (hasta 3 milímetros de paso), ideal para circuitos impresos electrónicos, etiquetas de cuidado de prendas y etiquetas comerciales de alta legibilidad. Incluye un cortador de tela de alta funcionalidad con opciones de módulo de despegado de precisión y de arranque.

"Los clientes quedaron encantados con el avance A-BRID de la serie BX410T. Ahora, con las series BX420 y BX430, les ofrecemos una razón de peso para actualizar sus impresoras de etiquetas antiguas", comentó Bill Melo, vicepresidente de Marketing y Desarrollo Estratégico de Negocios de Toshiba America Business Solutions. "Estos productos incorporan numerosos avances tecnológicos, pero nuestro rendimiento de impresión PDF por sí solo ofrece a los usuarios mayor flexibilidad, flujos de trabajo más rápidos, menor TCO y escalabilidad con garantía de futuro. Toshiba no sigue el mercado, lo lidera".

Las series BX420 y BX430 ya están disponibles a través de distribuidores autorizados de Toshiba. Para obtener más información, especificaciones o encontrar un distribuidor cerca de usted, visite www.business.toshiba.com.

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc.

Toshiba America Business Solutions es líder en innovación de soluciones que permiten a las personas desempeñarse con eficiencia y eficacia en su entorno de trabajo. Atendiendo a profesionales en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, Toshiba ofrece sistemas, servicios y suscripciones seguros y sostenibles para imprimir, administrar y mostrar mejor la información. Toshiba se centra en sus clientes y sus comunidades, está comprometida con la sostenibilidad y ostenta el reconocimiento como una de las empresas más sostenibles del Wall Street Journal Top 100 . Para obtener más información, visite business.toshiba.com. Siga a Toshiba en LinkedIn, X (Twitter) y YouTube.

