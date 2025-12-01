Toshiba amplía su gama de impresoras de etiquetas industriales

Toshiba sube el listón con el lanzamiento de las series BX420 y BX430
LAKE FOREST, Calif.--(BUSINESS WIRE)--#IndustrialPrinting--Toshiba America Business Solutions amplía su galardonada línea de etiquetas industriales de códigos de barras con la versátil serie BX420 (modelos BX420D y BX420T) y la serie BX430 de ultra alta resolución, que ofrece impresión directa nativa de PDF, actualizaciones heredadas sin problemas e inteligencia basada en la nube para profesionales del transporte, almacén, fabricación y venta minorista.
Estas impresoras de etiquetas de cabezal plano se basan en el éxito de la reciente BX410T, ofreciendo a los clientes una ruta de actualización avanzada con impresión de PDF en tiempo real, rotación y escalado automáticos, eliminando la necesidad de controladores, software intermedio o complementos costosos. Los profesionales ahora pueden imprimir PDF complejos con datos variables directamente desde sistemas ERP, dispositivos móviles o plataformas en la nube, con una configuración hasta un 80% más rápida, códigos de barras de alta precisión y etiquetas compatibles con normativas.
Optimización de la productividad con PDF nativo y Toshiba A-BRID Intelligence
Impulsadas por el revolucionario ecosistema A-BRID de doble núcleo de Toshiba —que combina un sistema operativo en tiempo real para una impresión ultrarrápida y un sistema operativo Linux para aplicaciones de nivel TI—, las series BX420 y BX430 transforman hardware robusto y probado por los clientes en "centros de etiquetado inteligentes" independientes.
- Impresión directa nativa de PDF: procesamiento de PDF con todas las funciones y sin necesidad de controladores: Escala, rota y renderiza automáticamente datos variables (códigos de barras, códigos QR, texto serializado) sin necesidad de software. Una solución revolucionaria para envíos de comercio electrónico, serialización farmacéutica y fabricación justo a tiempo; ningún competidor iguala esta superioridad inmediata.
- Conectividad en la nube y gestión remota: Integración con Elevate Sky® MFPConnect y SOTI Connect para monitoreo de flotas de IoT, actualizaciones automáticas de firmware, contadores y registros, en cualquier momento y en cualquier lugar.
- Actualizaciones heredadas sencillas: La autoemulación detecta ZPL II, TPCL y DPL para la sustitución directa de impresoras obsoletas, reduciendo el tiempo de migración hasta en un 70%.
Funciones prácticas que ahorran tiempo para las exigencias del mundo real
Con un elegante diseño en blanco y negro, estas impresoras incorporan herramientas intuitivas:
- LCD a todo color de 4,3 pulgadas con funciones de código QR que enlazan con soporte técnico móvil y videos de autoayuda.
- Detección de etiquetas cercanas al extremo y tecnología patentada Ribbon Save (estándar en toda la línea industrial de Toshiba) para minimizar el tiempo de inactividad y el desperdicio.
- Clonación de impresoras que replica las configuraciones en todas las flotas para implementaciones escalables.
- Aplicaciones integradas que permiten la impresión independiente desde escáneres de códigos de barras o teclados; no se requiere PC.
- Etiquetado seguro: Las aplicaciones probadas y certificadas protegen los datos en entornos regulados.
Precisión y versatilidad para cada aplicación
- Serie BX420: Resolución de hasta 300 puntos por pulgada (ppp), etiquetas de 4 pulgadas de ancho; ideales para envíos, inventario y cumplimiento normativo diarios en transporte y comercio minorista.
- BX430: Resolución de hasta 600 ppp para microetiquetado (hasta 3 milímetros de paso), ideal para circuitos impresos electrónicos, etiquetas de cuidado de prendas y etiquetas comerciales de alta legibilidad. Incluye un cortador de tela de alta funcionalidad con opciones de módulo de despegado de precisión y de arranque.
"Los clientes quedaron encantados con el avance A-BRID de la serie BX410T. Ahora, con las series BX420 y BX430, les ofrecemos una razón de peso para actualizar sus impresoras de etiquetas antiguas", comentó Bill Melo, vicepresidente de Marketing y Desarrollo Estratégico de Negocios de Toshiba America Business Solutions. "Estos productos incorporan numerosos avances tecnológicos, pero nuestro rendimiento de impresión PDF por sí solo ofrece a los usuarios mayor flexibilidad, flujos de trabajo más rápidos, menor TCO y escalabilidad con garantía de futuro. Toshiba no sigue el mercado, lo lidera".
Las series BX420 y BX430 ya están disponibles a través de distribuidores autorizados de Toshiba. Para obtener más información, especificaciones o encontrar un distribuidor cerca de usted, visite www.business.toshiba.com.
Haga clic para tuitear: Toshiba amplía su gama de impresoras de etiquetas industriales
Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc.
Toshiba America Business Solutions es líder en innovación de soluciones que permiten a las personas desempeñarse con eficiencia y eficacia en su entorno de trabajo. Atendiendo a profesionales en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, Toshiba ofrece sistemas, servicios y suscripciones seguros y sostenibles para imprimir, administrar y mostrar mejor la información. Toshiba se centra en sus clientes y sus comunidades, está comprometida con la sostenibilidad y ostenta el reconocimiento como una de las empresas más sostenibles del Wall Street Journal Top 100 . Para obtener más información, visite business.toshiba.com. Siga a Toshiba en LinkedIn, X (Twitter) y YouTube.
Contacts
Contacto con los medios de comunicación
Toshiba America Business Solutions
Rick Havacko
949-462-6094
Rick.Havacko@tabs.toshiba.com