Tormenta invernal paraliza la ciudad de Nueva York 

La tormenta invernal en Nueva York sorprendió a millones de habitantes, dejando imágenes impactantes de calles cubiertas de nieve y tráfico completamente paralizado.

El temporal obligó a los neoyorquinos a modificar su rutina diaria y puso a prueba la capacidad de respuesta de los servicios municipales frente al clima extremo.

La acumulación de nieve y las bajas temperaturas generaron problemas en el transporte, con cancelaciones de vuelos y cierre de rutas principales.

Las autoridades pidieron a la población permanecer en sus hogares y evitar traslados innecesarios, mientras se desplegaban equipos para limpiar las vías más importantes.

Consecuencias inmediatas del fenómeno climático

Las tormentas de nieve en Nueva York no son infrecuentes, pero la intensidad de este evento superó las estadísticas de los últimos años, afectando tanto a residentes como al turismo.

Las escuelas suspendieron clases y numerosas empresas optaron por el teletrabajo para garantizar la seguridad de sus colaboradores.

Según agencias, la ciudad lució completamente blanca y las autoridades intensificaron las labores de retiro de nieve en calles y avenidas principales.