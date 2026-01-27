Tormenta invernal deja 34 muertos y miles sin electricidad en EEUU

La intensa tormenta de nieve y hielo que azotó durante la última semana el sureste de Estados Unidos ha elevado a 34 el número de fallecidos, de acuerdo con el más reciente recuento de autoridades estatales. El fenómeno ha afectado a más de una decena de estados y mantiene todavía a miles de personas sin suministro eléctrico.

El temporal, calificado por funcionarios y medios locales como “monstruoso”, provocó temperaturas extremadamente bajas, acumulaciones de nieve y capas de hielo en regiones poco acostumbradas a este tipo de eventos. Los impactos se extendieron desde Texas hasta Kansas, y también generaron condiciones de alto riesgo en estados como Nueva York, Kentucky, Míchigan, Ohio, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Massachusetts, según reportó USA Today.

Las autoridades continúan con labores de emergencia y recomiendan a la población extremar precauciones ante carreteras congeladas, cortes de energía y el riesgo que representan las bajas temperaturas, mientras avanzan los trabajos para restablecer los servicios básicos y evaluar los daños causados por la tormenta.