Estados Unidos

Tormenta invernal deja 34 muertos y miles sin electricidad en EEUU

Una poderosa tormenta de nieve y hielo ha causado al menos 34 muertes en el sureste de Estados Unidos y mantiene a miles de personas sin suministro eléctrico en más de una decena de estados.

tormenta Foto: shutterstock
  • Karla Alvarez | 27-01-2026.4:33 pm.

La intensa tormenta de nieve y hielo que azotó durante la última semana el sureste de Estados Unidos ha elevado a 34 el número de fallecidos, de acuerdo con el más reciente recuento de autoridades estatales. El fenómeno ha afectado a más de una decena de estados y mantiene todavía a miles de personas sin suministro eléctrico.

El temporal, calificado por funcionarios y medios locales como “monstruoso”, provocó temperaturas extremadamente bajas, acumulaciones de nieve y capas de hielo en regiones poco acostumbradas a este tipo de eventos. Los impactos se extendieron desde Texas hasta Kansas, y también generaron condiciones de alto riesgo en estados como Nueva York, Kentucky, Míchigan, Ohio, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Massachusetts, según reportó USA Today.

Las autoridades continúan con labores de emergencia y recomiendan a la población extremar precauciones ante carreteras congeladas, cortes de energía y el riesgo que representan las bajas temperaturas, mientras avanzan los trabajos para restablecer los servicios básicos y evaluar los daños causados por la tormenta.

Estadounidenses sufrirán los efectos de una intensa tormenta invernal 

