Tormenta invernal amenaza a 24 estados de EEUU

Una poderosa tormenta invernal que afecta a 24 estados sigue impactando directamente a gran parte del norte de Estados Unidos.

De acuerdo con reportes recientes, millones de personas han experimentado temperaturas bajo cero, fuertes vientos y tormentas acompañadas de nieve y lluvia helada.

Esta ola de frío, considerada una de las más intensas del año, pone en alerta a autoridades, servicios de emergencia y ciudadanos, especialmente en las zonas donde el clima extremo no es habitual.

Las ciudades más afectadas han visto cierres de caminos, suspensión de clases y cancelaciones de vuelos, lo que evidencia la gravedad de la situación.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este frente invernal puede durar varios días, con nevadas intensas y riesgos de accidentes en carreteras por la baja visibilidad y las superficies resbaladizas.

Impacto en la vida cotidiana y medidas de precaución

El impacto del frente invernal afecta la vida diaria en múltiples niveles. Muchas familias se han visto obligadas a permanecer en sus hogares, mientras las autoridades recomiendan no salir a menos que sea absolutamente necesario.

Los expertos sugieren prepararse con suministros, mantenerse informados y evitar riesgos innecesarios durante la ola de frío.