Tormenta Ida deja 43 muertos y destrucción en la costa este de EEUU

La tormenta tropical Ida dejó a su paso por la costa este de los Estados Unidos (EEUU) 43 muertos por las históricas inundaciones que provocó el fenómeno natural, considerado como una alerta del cambio climático.

Desde el miércoles que se publicaron las imágenes de los efectos de las precipitaciones la cifra de víctimas fue en aumento. A la pérdida de vidas se suma los daños materiales que provocó el fenómeno natural.

Entre los perjuicios de la tormenta Ida se menciona la interrupción del transporte público, la suspensión de la actividad del aeropuerto de Newark e inundaciones en numerosos domicilios.

Los videos de las trombas de agua entrando en las estaciones del metro se vitalizaron en las redes sociales, reflejando enormes daños causados por la lluvia.

Las regiones más afectadas son Louisiana, Nueva York y Nueva Jersey con anegaciones de calles y bulevares nunca antes visto.

Expertos señalaron que los daños de la tormenta Ida se intensificaron por el paso hace dos semanas del fenómeno natural Henri que vulneró algunas regiones inundadas.

El concejal del distrito de Manhattan, Shaun Abreu, explicó que las causas del desastre fueron la basura amontonada en las rejillas y respiradores que supuestamente deben servir de drenaje; infraestructuras obsoletas.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó el torrencial como un acontecimiento histórico nunca visto.

“Por favor, no salgan a la calle esta noche y dejen que los servicios de emergencias hagan su trabajo. Si están pensando en salir, no lo hagan. No conduzcan en medio de aguas tan violentas”, escribió Blasio en su cuenta de Twitter.

El presidente estadounidense, Joe Biden, consideró la gravedad de los efectos de la tormenta Ida como una seria advertencia de las amenazas que plantea el cambio climático.

“Las tormentas extremas y el cambio climático ya están aquí”, acotó.