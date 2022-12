Top Gun: Maverick es nombrada mejor película del 2022 por National Board of Review

El National Board of Review (NBR) nombró la producción Top Gun: Maverick como la mejor película del 2022, secuela protagonizada por Tom Cruise.

“Top Gun: Maverick, un emocionante placer para el público que está diseñado por expertos en todos los niveles”, dijo la NBR en un comunicado de prensa.

Califica la película como increíblemente popular que “trajo al público de vuelta a los cines”.

Según NBR, el resultado de la nominación es producto de votaciones hechas por un grupo de entusiastas del cine, profesionales, académicos y estudiantes.

Cada experto coincidió que la producción del 2022 era la mejor de este año.

Además de nombrar a Top Gun: Maverick como la mejor película del 2022 se eligió al mejor director del año, eligiendo a Steven Spielberg.

“Michelle Yeoh fue nombrada mejor actriz por su papel protagónico en Everything Everywhere All at One, y a Janelle Monáe ganó el premio a la mejor actriz de reparto por su papel en la secuela de Knives Out, Glass Onion.

La producción también fue dominada en el galardón logro sobresaliente en cinematografía.

Top Gun: Maverick es una película de acción, secuela del estreno de 1986. La producción recaudó 1,485 millones de dólares en todo el mundo.