“Tony” Hernández pide un abogado público a justicia estadounidense

El exdiputado nacionalista y hermano del actual gobernante de Honduras, Juan Antonio “Tony” Hernández, ha solicitado un abogado pagado por la Corte de New York, tras quedar sin fondos para sus representantes privados.

De acuerdo con medios locales, Hernández envió una carta la juez Kevin Caspel para detallar que no puede continuar pagando a la firma de prestigiosos abogados.

“Tony, señala que teme enfrentar una sentencia poco justa ya que sus abogados no están preparados con la documentación”, cita información.

10 days before sentencing, Tony Hernandez declares that he's unable to continue paying his defense attorneys & solicits a public defender appointed to his case. As a result, the sentencing will be delayed while the court resolves the issue. #Honduras pic.twitter.com/aykOHRm5pI

