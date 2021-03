‘Tony’ Hernández, hermano del presidente de Honduras, sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico

Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, el exdiputado hondureño y el hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado este martes a cadena perpetua más 30 años de prisión por cuatro delitos ligados a narcotráfico.

El juez Kevin Caspel dio el veredicto tras escuchar detenidamente al ahora sentenciado, quien aseguró no estar listo para escuchar la condena por sentirse engañado y defraudado por los abogados.

‘Me siente me engañado, cuando yo creía que estaba revisando nota de esos testigos, notas de las personas que se mencionaron en mi juicio que son muy interesantes’, dijo el narcotraficante hondureño.

Aseguró que no estaba al tanto de que este 30 de marzo era el día que conocería su sentencia, la cual fue contundente a una cadena perpetua para dejar un precedente.

‘Siento que han sido violentados mis derechos. Por lo que le solicitaba con antelación poder revisar como yo quiero, y como usted emitió la orden, sobre las violaciones a la Ley de Ocultamiento de Evidencias’, agregó ‘Tony’ antes de conocer su sentencia.

La defensa sostuvo en todo momento su inocencia y enfatizó en que los testimonios en contra del acusado fueron emitidos para ‘arruinar su vida y la vida de su familia’

Defense: Tony maintains his innocence and says that the testimonies against him during the trial were given to ruin his life and the life of his family. He plans to appeal this decision.

