TON Strategy Company le da la bienvenida a la negociación de $TON en Gemini, Robinhood y Zengo, a medida que se acelera el impulso del ecosistema

$TON ahora está disponible en tres plataformas líderes de activos digitales que prestan servicio a inversores minoristas estadounidenses y globales

Las cotizaciones amplían la disponibilidad de $TON más allá de las instituciones, lo que permite su adopción generalizada

Las noticias siguen el impulso propio de TON Strategy Company, incluido su PIPE de U$S558 millones y el lanzamiento del programa de recompra de hasta U$S250 millones

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (la “empresa”), una empresa de tesorería de activos digitales dedicada a la tenencia de Toncoin ($TON), celebró hoy el lanzamiento de la negociación de $TON en Gemini, Robinhood y Zengo. Las cotizaciones amplían el acceso a una de las 25 principales criptomonedas por capitalización bursátil.

“Hoy es un día importante para el ecosistema de TON, ya que $TON ahora es más accesible a millones de inversores a través de tres plataformas de uso generalizado”, dijo Manuel Stotz, presidente ejecutivo de TON Strategy Company. “Estas cotizaciones son un indicador potente del creciente reconocimiento de la utilidad y relevancia de $TON. Asimismo, refuerza nuestra convicción como contribuyente de la estabilidad de las redes. Espero que el aumento del acceso a $TON impulse un uso mayor, atraiga a usuarios nuevos e incremente la utilidad del blockchain”.

$TON es el token nativo de The Open Network (TON), un blockchain de nivel 1 que está integrado de manera exclusiva en Telegram. A través de esta integración, TON brinda las vías para pagos, propiedad digital y aplicaciones descentralizadas a través de una plataforma con más de mil millones de usuarios activos mensuales.

“Estas cotizaciones son una prueba más de la adopción mayor del ecosistema, que creemos que fortalece la propuesta de valor para TON Strategy Company como la primera empresa que cotiza en bolsa más grande dedicada a $TON”, manifestó Stotz. “Creemos que demuestran que $TON consolida su posición en las plataformas principales, con una disponibilidad más amplia en las plataformas usadas por los inversores cotidianos. Es una señal de una mayor confianza en la utilidad de la red, desde pagos y aplicaciones hasta una plataforma social con miles de millones de usuarios”.

TON Strategy Company se convirtió en el primer vehículo de tesorería cotizado en bolsa dedicado a $TON tras finalizar la colocación privada de U$S558 millones. La empresa lleva a cabo su misión de ampliar la exposición a $TON de manera constante y contribuir al ecosistema de TON a través de la asignación de capital disciplinada, el capital del balance permanente y la participación de $TON.

Las cotizaciones actuales de $TON se producen tras los hitos recientes de TON Strategy Company, entre ellos:

Acumulación de U$S780 millones en activos de tesorería 1

La aprobación y el lanzamiento de un programa de recompra de acciones de hasta U$S250 millones, con la designación de Cantor Fitzgerald & Co. como agente de recompra

La publicación del primer mensaje del presidente de la empresa, que establece las metas de superar el 5 % del suministro de TON (en tenencias de tesorería), ampliar los ingresos por participación y buscar la tokenización de sus propias acciones

“Cada uno de estos desarrollos señala el creciente impulso de TON Strategy Company”, dijo Veronika Kapustina, directora ejecutiva de la empresa. “Al mismo tiempo, las cotizaciones actuales son un hito importante para $TON, al ampliar el acceso y la adopción en las plataformas principales, lo cual es un resultado positivo para todo el ecosistema”.

Acerca de TON Strategy Company

TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) se centra en la acumulación de Toncoin ($TON) para inversiones a largo plazo, ya sea mediante la inversión de los ingresos que se obtienen de operaciones de captación de capital, recompensas por participación o compras en el mercado abierto. La Compañía tiene como objetivo ampliar de forma constante su tesorería en $TON, participar en $TON y apoyar el desarrollo de una economía tokenizada dentro de la plataforma de Telegram, que cuenta con mil millones de usuarios.

Además, la Compañía sigue operando unidades de negocio tradicionales, como MARKET.live, una plataforma de compras en directo con múltiples proveedores, y LyveCom, una innovadora empresa de comercio social basada en inteligencia artificial que permite a las marcas y los comerciantes ofrecer experiencias de compra en directo omnicanal a través de sitios web, aplicaciones y plataformas sociales.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas declaraciones relacionadas con el desarrollo del ecosistema de TON, el uso de $TON, la estrategia y los objetivos de la empresa. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente, y los resultados comunicados no deben considerarse como una indicación del rendimiento futuro. Entre los factores importantes que pueden afectar los resultados o consecuencias reales se incluyen, entre otros: los riesgos relacionados con Toncoin y el sector de los activos digitales; la capacidad de la empresa para ejecutar con éxito su programa de recompra de acciones, su estrategia más amplia de asignación de capital y otras iniciativas empresariales; y otros riesgos e incertidumbres que están establecidos en el Informe Anual de la empresa en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2024, el Informe Trimestral de la empresa en el Formulario 10-Q para el trimestre que finalizó el 30 de junio de 2025 y en las presentaciones posteriores de la empresa ante la SEC. Estas declaraciones prospectivas sólo son válidas en la fecha de su publicación, y la empresa renuncia a cualquier obligación de actualizarlas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia, salvo que lo exija la ley.

______________________________



1 El valor de los activos de tesorería se calcula como la suma del precio de mercado total de las tenencias de $TON de la empresa más su efectivo en caja; la cifra de U$S780 millones se calculó a las 9 p. m. ET del 20 de agosto de 2025 usando el precio de CoinMarketCap para $TON de U$S3,28.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios:



ton@sbscomms.com