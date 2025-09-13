TON Strategy Co. anuncia recompras iniciales de acciones en el marco de un programa de $250 millones, comprando por debajo del valor neto del activo por acción, y el inicio del staking

La compañía recompró más de 250.000 acciones ordinarias en el marco del programa de recompra de acciones anunciado previamente, a precios inferiores al valor neto del activo por acción (NAVPS), que era de $12,18 al 11 de septiembre de 2025.

Ha dado inicio al staking de $TON, como estaba previsto, creando una fuente recurrente de ingresos en cadena además de una apreciación de la tesorería a largo plazo.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (la “Compañía“), una empresa de tesorería de activos digitales comprometida con la tenencia de Toncoin ($TON), anunció hoy la recompra de más de 250.000 acciones ordinarias bajo el programa de recompra de acciones, por valor de $250 millones, como fue previamente anunciado. Además, la Compañía ha iniciado operaciones de staking para generar ingresos en cadena utilizando sus tenencias de tesorería.

La Compañía recompró acciones a un promedio de $8,32 por acción; en comparación, el NAVPS de la Compañía era de $12,181 al 11 de septiembre de 2025.

Las recompras de acciones de esta semana y el inicio del staking subrayan la solidez financiera de TON Strategy Company, su compromiso con el retorno a los accionistas y su confianza a largo plazo en el ecosistema de The Open Network (TON). Coinciden con hitos recientes en la red TON en general, como la disponibilidad de $TON en Gemini, Robinhood y Zengo, que la Compañía considera avances hacia un mayor acceso al mercado del token como activo nativo de TON, la blockchain que impulsa los pagos, las aplicaciones y la economía digital de Telegram.

El staking marca una nueva fase en la estrategia de asignación de capital de la Compañía. Al contribuir con sus tenencias de $TON a la seguridad de la red, TON Strategy Company obtiene rendimientos en forma de $TON adicionales, lo que genera ingresos recurrentes en cadena que complementan la apreciación de la tesorería. La gerencia cree que este ciclo de inercia, que combina acumulación, recompras e ingresos por staking, posiciona a la Compañía para un crecimiento constante del valor por acción a lo largo del tiempo.

“Estos hitos de recompras y staking demuestran nuestra convicción tanto en la solidez del balance de la Compañía como en la oportunidad a largo plazo que prevemos”, comentó Manuel Stotz, presidente ejecutivo de TON Strategy Company. “El staking nos permite convertir nuestro rol como tenedores a largo plazo de $TON en un contribuyente activo para la seguridad de la red, a la vez que generamos un rendimiento que se capitaliza junto con nuestra tesorería. Junto con las recompras por debajo del NAVPS, estas medidas refuerzan nuestra estrategia de generar valor constante por acción”.

En virtud del programa de recompra de acciones, lanzado el 8 de septiembre de 2025, la Compañía puede recomprar hasta $250 millones de sus acciones ordinarias. TON Strategy Company designó a Cantor Fitzgerald & Co. como su agente no exclusivo para la recompra. En general, el programa de recompra ofrece flexibilidad en cuanto al momento y el método de futuras recompras, que pueden realizarse en el mercado abierto o por otros medios, de conformidad con la legislación bursátil aplicable.

“Estamos implementando una estrategia de asignación de capital disciplinada”, afirmó Veronika Kapustina, CEO de TON Strategy Company. “El staking introduce un flujo de ingresos recurrente en nuestro modelo, mientras que las recompras nos permiten otorgar valor a los accionistas. Al mismo tiempo, mantenemos recursos para seguir expandiendo nuestra tesorería de $TON”.

TON Strategy Company, que antes era Verb Technology Company, comenzó a cotizar como TONX en el Nasdaq el 2 de septiembre de 2025, tras su cambio de nombre. Tras la finalización de una colocación privada de $558 millones y la adopción de una estrategia de tesorería de $TON, la Compañía se convirtió en la primera entidad cotizada en el Nasdaq en establecer $TON como su principal activo de reserva de tesorería. Como empresa de tesorería independiente, la misión de TON Strategy Company es impulsar el crecimiento y la seguridad de las redes tokenizadas actuando como tenedor a largo plazo de $TON.

Acerca de TON Strategy Company

TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) se centra en la acumulación de Toncoin ($TON) para inversiones a largo plazo, ya sea mediante la inversión de los ingresos que se obtienen de operaciones de captación de capital, recompensas por participación o compras en el mercado abierto. La Compañía tiene como objetivo ampliar de forma constante su tesorería en $TON, participar en $TON y apoyar el desarrollo de una economía tokenizada dentro de la plataforma de Telegram, que cuenta con mil millones de usuarios.

Además, la Compañía sigue operando unidades de negocio tradicionales, como MARKET.live, una plataforma de compras en directo con múltiples proveedores, y LyveCom, una innovadora empresa de comercio social basada en inteligencia artificial que permite a las marcas y los comerciantes ofrecer experiencias de compra en directo omnicanal a través de sitios web, aplicaciones y plataformas sociales.

Valor neto del activo por acción

La gerencia considera que el NAVPS proporciona a la gerencia y a los inversores información útil y una perspectiva del desempeño operativo de la empresa. La presentación de esta medida debe considerarse adicional a los resultados financieros de la Compañía y no pretende sustituir la información financiera contenida en los documentos presentados por la Compañía ante la SEC. El NAVPS debe ser utilizado únicamente por inversores con experiencia que comprendan su propósito y limitaciones.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluyendo declaraciones relativas a la misión, la estrategia y los objetivos de la Compañía, incluyendo la acumulación y el uso de $TON. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente, y los resultados informados no deben considerarse una indicación del rendimiento futuro. Entre los factores importantes que pueden afectar los resultados reales se incluyen, entre otros: los riesgos relacionados con Toncoin y la industria de activos digitales; la capacidad de la Compañía para ejecutar con éxito su programa de recompra de acciones, su estrategia general de asignación de capital y otras iniciativas comerciales; y otros riesgos e incertidumbres establecidos en el Informe Anual de la Compañía (Formulario 10-K) correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, el Informe Trimestral de la Compañía (Formulario 10-Q) correspondiente al trimestre finalizado el 30 de junio de 2025 y en los documentos presentados posteriormente ante la SEC. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha del presente, y la Compañía renuncia a cualquier obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo requiera la ley.

1 El NAVPS se calcula como la suma del precio de mercado agregado de las tenencias de $TON de la Compañía más el efectivo disponible, dividido por el número de acciones ordinarias y warrants prefinanciados en circulación. Se calculó a las 19:00 ET del 11 de septiembre de 2025, utilizando el precio de $TON según CoinMarketCap de $3,19. La Compañía tenía 60.808.677 acciones ordinarias y 1.677.996 warrants prefinanciados en circulación al 11 de septiembre de 2025.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

