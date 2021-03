Tommy Hilfiger nombra a Alegra O’Hare como directora de Marketing Global

ÁMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Tommy Hilfiger, que es propiedad de PVH Corp. [NYSE: PVH], se complace en anunciar el nombramiento de Alegra O’Hare como directora de Marketing de Tommy Hilfiger Global a partir del 12 de abril de 2021. Dentro de esa función, O’Hare desarrollará y ejecutará estrategias de marketing global innovadoras para llegar y atraer a generaciones actuales y futuras de consumidores de TOMMY HILFIGER.





“El nombramiento de Alegra es un nuevo paso decisivo en esta nueva era de TOMMY HILFIGER”, señaló Avery Baker, presidenta y directora de Marca de Tommy Hilfiger Global. “Será la impulsora de concretar nuestra nueva visión de marca a través de estrategias de marketing creativas, digitales y omnicanal de primera categoría. Su conexión profunda con la cultura y la probada experiencia en hacer crecer tanto la relevancia como el negocio con los consumidores globales será una gran ventaja. Me complace mucho que Alegra se una a nuestro equipo para actuar como líder y formar la próxima generación de fanáticos de Tommy”.

“TOMMY HILFIGER siempre ha sido una marca que está a la vanguardia y me alegra embarcarme en este nuevo desafío con el equipo en medio de un escenario de consumo que cambió de manera radical”, manifestó O’Hare. “Juntos haremos frente a estas nuevas realidades sin rodeos, con un enfoque en generar experiencias de marca atractivas y sorpresivas para todos los consumidores. De ese modo, desarrollamos aún más nuestra posición como comerciantes de primer nivel al traspasar las barreras culturales y creativas”.

O’Hare aporta más de 25 años de experiencia en marketing, al trabajar con marcas de consumo global, entre ellas, Adidas, Bang & Olufsen, Champion, Lee y Wrangler. Hasta hace poco, se desempeñó como directora de Marketing en GAP, donde dirigió al equipo de marketing global para inspirar a los consumidores en todos los puntos de contacto de la marca, incluidos comunicaciones, minorista, digital, redes sociales y RR. PP., a través del marketing primordialmente digital y un enfoque minorista omnicanal. Antes de ello, O’Hare fue directora de Marketing de la marca adidas Originals , allí se encargaba de todas la campañas de la marca, alianzas con socios como Pharrell Williams, Alexander Wang y Childish Gambino, y todas las activaciones de las comunicaciones de marketing a nivel mundial.

TOMMY HILFIGER es una de las marcas de estilo de vida líderes a nivel mundial, con un nombre y una identidad reconocidos mundialmente. Las iniciativas de marketing de la empresa han sido fundamentales para la presencia cada vez mayor de TOMMY HILFIGER a través de un crecimiento sostenido de conciencia de marca global y estrategias centradas en los consumidores que generan y conservan una base de fieles seguidores. En la actualidad, la exposición de la marca se encuentra en su nivel máximo como consecuencia de colecciones sobresalientes, campañas, alianzas y activaciones de consumidores impactantes.

Acerca de Tommy Hilfiger

Con una cartera de marcas que incluye TOMMY HILFIGER y TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger es uno de los principales grupos de diseñadores de estilos de vida más reconocidos del mundo. Se centra en el diseño y marketing de prendas de vestir personalizadas y prendas deportivas de alta calidad para hombres, prendas de colección y deportivas para mujeres, prendas para niños, colecciones de vaqueros, ropa interior (que incluye ropa, prendas para dormir y para estar en casa), calzado y accesorios. Mediante licencias selectas, Tommy Hilfiger ofrece productos de estilo de vida complementarios como gafas de sol, relojes, fragancias, prendas deportivas (golf y natación), marroquinería, artículos para el hogar y equipaje. La línea de productos TOMMY JEANS consiste en prendas vaqueras y calzado para hombres y mujeres, accesorios y fragancias. Los artículos de las marcas TOMMY HILFIGER y TOMMY JEANS están disponibles para los consumidores de todo el mundo a través de una extensa red de tiendas minoristas de TOMMY HILFIGER y TOMMY JEANS en tiendas líderes especializadas y grandes almacenes, minoristas selectos en línea y en tommy.com.

Acerca de PVH Corp.

PVH es una de las empresas de moda y estilo de vida más admirada en el mundo. Gestionamos marcas que impulsan la moda, definitivamente. Nuestra cartera de marcas incluyen las marcas emblemáticas Calvin Klein, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner’s, Olga y Geoffrey Beene así como la marca íntima centrada en el canal digital True&Co. Comercializamos una variedad de productos bajo estas marcas y otras marcas con licencia y adquiridas reconocidas a nivel nacional e internacional en 40 países. Ese es el Poder de nosotros. Ese es el Poder de PVH.

