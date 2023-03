Tomás y Massiel, la historia de amor de un sacerdote y una monja que renunciaron a sus hábitos

La historia de Tomás y Massiel ha causado sensación en las redes sociales luego que ambos dejaron los hábitos y decidieron renunciar a su vocación por amor.

“Tomás Cam duró siete años en el seminario y Massiel Pereyra llevaba seis años en un convento, dejando todo por comenzar la relación”, destacaron medios locales.

Su caso se viralizó cuando subieron un video contando lo que había pasado, lo que interesó a los cibernautas.

El relato indica que Tomás y Massiel se conocieron cuando él se preparaba para ser sacerdote, cambiando toda su vida.

“Nos conocimos en la clase de teología, yo me preparaba para ser sacerdote y ella una monja dedicada”, comentaron en un video de TikTok.

El amor creció cuando empezaron a hablar un poco más. En todos lo años del seminario solo habían cruzado tres veces palabras.

“Todo realmente empezó cuando comenzamos a hablar. ¿No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y la otra no la escucha, sino que simplemente la contempla? Así me pasó a mí. Me encantó. Y simplemente quise seguir escuchándola”, dijo en sus redes sociales.

La primera en salirse del seminario fue Massiel. Un año después Tomás abandonó el sacerdocio y decidieron formalizar la relación.

Los seguidores aseguran que la historia de Tomás y Massiel es una muestra que el amor es más poderoso que la vocación.

El caso recuerda a un pareja de hondureños que protagonizaron una historia de amor más allá de la muerte.

El escenario perfecto se vivió en Copán, donde Yexsi Aguilar y Edar Jonathan Sánchez unieron sus vidas por la eternidad, seis días antes que el muriera de un agresivo cáncer.