Tomar al menos siete vacaciones al año reduce el riesgo de depresión, según estudios

Diversos estudios científicos han revelado que tomarse al menos siete vacaciones al año puede disminuir significativamente los niveles de estrés y reducir hasta en un 30% el riesgo de sufrir depresión.

Según investigaciones realizadas por la Universidad de Pittsburgh y otros centros académicos, las personas que descansan con frecuencia muestran una mayor satisfacción con su vida y niveles más bajos de cortisol, la hormona relacionada con el estrés.

Los expertos explican que las pausas regulares ayudan a recargar la mente, mejorar el estado de ánimo y prevenir el agotamiento laboral. Incluso las escapadas cortas, señalan, pueden contribuir a un mejor descanso y a un incremento en la productividad al regresar a las actividades cotidianas.