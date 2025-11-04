Tom Brady revela que su nuevo perro es un clon de su antigua mascota Lua

El exmariscal de campo de la NFL, Tom Brady, sorprendió a sus seguidores al revelar que su perro Junie es, en realidad, un clon de su fallecida mascota Lua, a quien compartía con su exesposa, la modelo Gisele Bündchen, y sus hijos.

Lua, una mezcla de pit bull, murió en diciembre de 2023, y antes de su fallecimiento, Brady decidió preservar una muestra de sangre del animal. Gracias a esa muestra, la compañía biotecnológica Colossal Biosciences —de la cual Brady es inversionista— logró clonar al querido perro utilizando tecnología de clonación no invasiva.

El anuncio coincidió con una comunicación oficial de Colossal, con sede en Dallas, sobre su adquisición de Viagen Pets and Equine, empresa especializada en la clonación de mascotas que ha trabajado con celebridades como Barbra Streisand y Paris Hilton. Viagen posee licencias exclusivas de tecnologías desarrolladas por el Instituto Roslin de Edimburgo, famoso por haber clonado a la oveja Dolly en los años noventa.

“Mis animales significan el mundo para mí y mi familia”, expresó Brady en un comunicado. “Colossal nos dio una segunda oportunidad con un clon de nuestra querida Lua”.

La iniciativa también forma parte del interés de la empresa en aplicar la biotecnología a la conservación de especies en peligro de extinción. Colossal ha sido reconocida por sus ambiciosos proyectos de “desextinción”, como el intento de revivir al dodo y al lobo prehistórico conocido como dire wolf.

Lua fue una presencia constante en la vida del exjugador y de Bündchen, llegando incluso a aparecer junto a Brady en un comercial de Ugg Australia en 2014. La supermodelo anunció la muerte de la mascota el 23 de diciembre de 2023, con una emotiva publicación en redes sociales junto a sus hijos, Benjamin y Vivian.