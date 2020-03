Tokio 2021 tiene fechas: 23 de julio al 8 de agosto

Los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene se realizarán el año próximo en las mismas fechas en que estaba programada la justa de este año que tuvo que ser aplazada por la pandemia de coronavirus.

Los organizadores dijeron el lunes que la ceremonia de apertura será el 23 de julio de 2021, casi exactamente un año después de la fecha que se había programada para la inauguración.

“La fecha es clave para la preparación de los Juegos”, dijo el presidente del comité organizador Yoshiro Mori. “Esto acelerará el proceso”.

El Comité Olímpico Internacional y los organizadores japoneses suspendieron la semana pasada hasta el año que viene la justa olímpica.

Los Juegos de este año 2020 estaban programados del 24 de julio al 9 de agosto. Pero el atraso de un año hará que la reprogramada ceremonia de clausura sea el 8 de agosto.

Se conjeturó con agendar los Juegos a la primavera, lo que los pondría en medio del afloramiento de los famosos árboles de cerezo. Pero ello hubiera generado conflictos con las ligas de fútbol europeas y con las actividades deportivas de Estados Unidos.

Mori reconoció que se contempló la idea de unas justas primaverales, pero al realizarlos a mediados de año habrá más tiempo para las competencias clasificatorias, que también fueron aplazadas por el virus.

“Queríamos dar más tiempo a los deportistas para clasificarse”, explicó Mori.

Los Paralímpicos se disputarán del 24 de agosto el 5 de septiembre.

Las nuevas fechas generan conflictos con los mundiales de atletismo y de natación. Se espera que esas competencias sean reprogramadas para más adelante.

“El COI mantuvo conversaciones con las federaciones internacionales relevantes”, dijo el director ejecutivo del comité organizador Toshiro Muto. “Creo que las federaciones aceptaron que los juegos se hagan en el verano” del hemisferio norte.

Muto indicó que la decisión se tomó el lunes y el COI dijo que recibió el respaldo de todas las federaciones deportivas internacionales, tomando en cuenta tres consideraciones principales: proteger la salud de los deportistas, velar por sus intereses y los del deporte olímpico, y la programación de los deportes internacionales.

“Estas nuevas fechas dan a las autoridades de la salud y a todos los involucrados en la organización de los juegos el máximo tiempo para ajustarse a una situación que cambia constantemente y a los problemas causados por la pandemia de COVID-19”, dijo el COI. “Además, se minimiza el impacto en el calendario deportivo internacional”.

Mori y Muto indicaron que el costo de reprogramar los juegos será “altísimo” y será absorbido mayormente por los contribuyentes japoneses.

Muto prometió transparencia en el cálculo de los costos, y cómo se cubrirán.

“Dado que (los Juegos) se programaron para este verano, todas las instalaciones habían renunciado a otras competencias durante este tiempo. ¿Cómo hacemos con eso?”, dijo Muto. “Además, habrá necesitar de dar garantías al agendar las nuevas fechas, y existe la posibilidad que se tengan que pagar alquileres. Vamos a incurrir en gastos y tendremos que considerarlos uno por uno. Creo que eso será el proceso más difícil”.

Katsuhiro Miyamoto, profesor emérito de economía deportiva de la Universidad Kansai, calcula que los costos adicionales serán de unos 4.000 millones de dólares.

Japón dice que la organización de los juegos cuesta 12.600 millones de dólares, aunque una auditoría del gobierno habla del doble. Todo el gasto proviene de las arcas públicas, salvo 5.600 millones de dólares de un fondo operacional con financiamiento privado.

El COI, con sede en Suiza, aportará 1.300 millones de dólares, según documentos del comité organizador.

Thomas Bach, el presidente del COI ha dicho reiteradamente que los Juegos de Tokio son los mejor organizados en la historia. Pero el viceprimer ministro Taro Aso, quien compitió en el tiro olímpico en Montreal 1976, también los tildó como “malditos”.

Los Juegos Olímpicos que se iban a realizar en Tokio en 1940 fueron cancelados debido a la guerra de Japón con China.