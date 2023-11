Todos: queremos más ofertas para las Fiestas; T-Mobile: esperen un momento, vamos por más iPhones

El Cyber Monday llega antes a El Un‑carrier. Accede a la red 5G más grande del país y aprovecha las grandes ofertas que T-Mobile y Metro by T-mobile tienen para ti en todos los dispositivos Apple

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–El Un‑carrier acaba de anunciar más ofertas antes del Cyber Monday para que todos puedan aprovechar aún más en estas Fiestas. Ya sea que quieras hacer un upgrade de tu iPhone para capturar recuerdos duraderos, llevarte un Apple Watch para mantenerte conectado y saludable, disfrutar unos nuevos AirPods para obtener la ayuda de Siri sin usar las manos, o si necesitas las tres cosas… T‑Mobile te tiene cubierto a ti, a ti y ¡por supuesto, también a ti!





Echa un vistazo a estas ofertas que El Un‑carrier tiene para clientes nuevos y existentes, que incluyen promociones especiales para empresas y clientes de Metro by T‑Mobile, la mayoría de ellas disponibles a partir de ahora y hasta el Cyber Monday (y algunas incluso después):

Clientes de T‑Mobile

…y todas las ofertas con 24 créditos en la factura mensual, más impuesto sobre ventas.

Clientes de T‑Mobile para Empresas

…y todas las ofertas con 24 créditos en la factura mensual, más impuesto sobre ventas.

Clientes de Metro

iPhone 12 por SOLO $99.99 —el precio más bajo en prepago— así de simple y sin más al transferir el número de teléfono al mejor plan de Metro y presentar tu identificación en la tienda de Metro más cercana.

Beneficio adicional para las Fiestas: sin cargos por activación. Sin contratos, sin aumentos de precio y sin sorpresas al unirte. Nada de Bla Bla Bla significa servicio móvil sin trampas.

Además, una oferta de Cyber Monday que durará un solo día y será solamente en línea. Ingresa aquí el lunes 27 de noviembre.

Para más información sobre las ofertas de Apple en T‑Mobile, visita es.t-mobile.com/offers/apple-iphone-deals. Para ver las ofertas de Apple en T‑Mobile para Empresas, visita es.t-mobile.com/business/apple-business-iphone-deals. Para Metro, visita hola.metrobyt-mobile.com/deals/apple.

Y para ver más regalos, consulta la Guía 2023 de regalos para las Fiestas, una colección con las mejores ideas inspiradoras sobre las mejores opciones tecnológicas para comprar y regalar en esta temporada festiva.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Consulta los detalles completos de las ofertas en es.T-Mobile.com. Teléfonos gratis: contáctanos antes de cancelar la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 15 Pro 256 GB: $1,099.99). Más impuestos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Para clientes con buena calificación crediticia. Relojes gratis: si cancelas la cuenta de servicio móvil antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Apple Watch SE 2.a gen. 44 mm: $329.99). Más impuestos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Se requiere servicio premium para wearable de $15. Air Pods: si cancelas la cuenta de servicio móvil, deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (AirPods Gen 2: $129.99). Más impuestos. Según el crédito aprobado. Ofertas de Metro: las ofertas de equipos no están disponibles si te cambias desde T‑Mobile o si tuviste el servicio de Metro en los últimos 180 días. “Sin aumentos de precio” significa que, al unirte a Metro, no vamos a subir el precio base de tus llamadas, textos y datos para smartphone. NUNCA. Solo para clientes nuevos. Sin embargo, si finaliza una promoción por tiempo limitado, si un tercero aumenta el costo de su servicio o si utilizas un servicio con cargos por uso, tu precio mensual podría cambiar.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com

Contacts

Contactos para prensa



Relaciones con los medios de T‑Mobile US, Inc.



MediaRelations@t-mobile.com

Contacto para relaciones con inversionistas



T‑Mobile US, Inc.



investor.relations@t-mobile.com

https://investor.t-mobile.com