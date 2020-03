Todo lo que está en juego en las elecciones del Super Tuesday en EEUU

El Super Tuesday con 1.357 delegados en juego, representando el 34 por ciento del total, establecerán el curso para el resto del calendario de nominaciones presidenciales y podrían hacer o deshacer varias campañas de candidatos.

Catorce estados votarán en el Super Tuesday, junto con Samoa Americana y Demócratas en el extranjero.

El senador Bernie Sanders, sigue siendo el favorito para la nominación demócrata gracias a su excelente desempeño en Iowa, New Hampshire y Nevada. Él lidera en delegados hasta el momento, y está reuniendo grandes multitudes en diferentes estados.

Pero el ex vicepresidente Joe Biden viene de su propia victoria en Carolina del Sur, donde no solo ganó, sino que superó significativamente las expectativas. Sin embargo, se ha centrado casi exclusivamente en Carolina del Sur y no tiene los recursos de las campañas de Sanders o el multimillonario Mike Bloomberg. Tendrá que esperar que el impulso de su victoria en Palmetto State sea suficiente para superar la ventaja de los Super Tuesday de sus oponentes.

Bloomberg, el ex alcalde de la ciudad de Nueva York que gastó más de $ 400 millones en su campaña presidencial, estará en la boleta electoral por primera vez. Se saltó las primeras elecciones ara cubrir las ondas de los estados del Súper Martes con comerciales e inundarlos con personal de la campaña. Ha subido en las encuestas para convertirse en un contendiente legítimo, pero el martes verá si su estrategia poco ortodoxa pero bien financiada se convierte en votos reales.

Y una jugada de último minuto pondrá a prueba la teoría de que hay dos “frentes” en esta carrera primaria: uno para moderados y otro para progresitas. El ex alcalde de South Bend, Ind., Pete Buttigieg abandonó la carrera el domingo a pesar de tener el tercer mayor número de delegados en el campo y la senadora Amy Klobuchar salió de la carrera para apoyar a Biden.

Mientras tanto, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts está luchando por sobrevivir s y necesitará un desempeño significativamente superior a las expectativas actuales para tener un camino a seguir después del Súper Martes. La representante Tulsi Gabbard de Hawái apenas sale en las encuestas y busca a sus primeros delegados de la temporada primaria.

Aquí hay una guía para cada estado que vota en el Super Tuesday:

Alabama

Hay 52 delegados en disputa en las elecciones primarias. Sen. Doug Jones, y Rep. Terri Sewell, ambos apoyan a Biden, dando el respaldo moderado de un senador y un importante legislador negro en un estado con una gran población afroamericana.

Arkansas

El estado natal del ex presidente demócrata Bill Clinton tiene 31 delegados. Hillary Clinton en el 2016 le ganó a Sanders – 66 por ciento a 30 por ciento.

California

Los 415 delegados disponibles del Golden State son, con mucho, el mayor recorrido de la carrera primaria. Sanders, quien lidera las encuestas allí, busca aumentar el puntaje en California para darse el mayor número de delegados que salgan del Súper Martes.

Colorado

Este estado, que se ha vuelto cada vez más azul en los últimos años, tiene 67 delegados. Bernie Sanders venció a Hillary Clinton 59 por ciento a 40 por ciento en el voto popular para el caucus demócrata 2016 de Colorado. Desde entonces, el formato de elección se ha cambiado a primario.

Maine

Con dos políticos de alto perfil de los estados vecinos en la boleta electoral, los 24 delegados de Maine podrían jugar un papel importante en la lucha por el ala progresista del partido demócrata entre Warren y Sanders.

Massachusetts

Sanders ha hecho campaña en Massachusetts, donde se disputan 91 delegados con la esperanza de dar un golpe de gracia a la campaña de Warren en su estado natal.

Minnesota

Klobuchar ha pasado más tiempo haciendo campaña en su estado natal que cualquier otro candidato. El haberse unido a Biden podría darle la ventaja en Minnesota.

Carolina del Norte

El ex vicepresidente Joe Biden tuvo una gran actuación en el vecino del sur de este estado. Él ha enviado al representante de la Cámara Mayoritaria Whip Jim Clyburn, cuyo respaldo desempeñó un papel importante en el resultado de Carolina del Sur. Carolina del Norte, tiene 110 delegados.

Oklahoma

Oklahoma, el lugar de nacimiento de Warren, tiene 37 delegados en juego el martes.

Tennesse

Bloomberg está apuntando a los 64 delegados disponibles de Tennessee. El multimillonario ha pasado cuatro días haciendo campaña allí.

Texas

Un objetivo preciado no solo por sus 228 delegados disponibles, sino también por su floreciente estado de cambio, los resultados de Texas podrían ser aún más importantes que lo que sucede en California.

Utah

Con solo 29 delegados disponibles, Utah no ha atraído mucha atención de los candidatos presidenciales demócratas. Pero Bloomberg, que competirá para alcanzar el umbral de viabilidad en varios estados, buscará sacar provecho de un respaldo del representante Ben McAdams, demócrata de Utah, quien es el único representante federal demócrata del estado.

Vermont

Aunque no ha habido muchas encuestas, se espera que Sanders domine su estado natal, que tiene 16 delegados.

Virginia

Los 99 delegados de Virginia lo convierten en el cuarto premio más grande del Súper Martes. Biden esperará que su respaldo la semana pasada del senador Tim Kaine, pueda darle un impulso allí como lo hizo el respaldo de Clyburn en Carolina del Sur.