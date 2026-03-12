Tiroteo en universidad de Virginia deja un muerto y dos heridos

Un tiroteo registrado este jueves en la Old Dominion University, ubicada en Norfolk, dejó una persona muerta y dos heridas, informaron autoridades universitarias y federales.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:43 de la mañana dentro de Constant Hall, un edificio académico del campus. De acuerdo con el jefe de la policía universitaria, Garrett Shelton, los agentes llegaron minutos después del reporte y hallaron al presunto atacante sin vida.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Mohammad Jalloh, exintegrante de la Army National Guard. Jalloh anteriormente había sido condenado por intentar brindar apoyo material al grupo extremista ISIS.

Según registros judiciales y del Bureau of Prisons, Jalloh fue sentenciado en 2017 a 11 años de prisión y fue liberado en diciembre de 2024. Además, durante su proceso judicial, el hombre admitió haber tenido comunicaciones con miembros del grupo extremista en el extranjero. También admitió haber discutido posibles planes de ataque con una persona que resultó ser un informante confidencial del Federal Bureau of Investigation.

Las primeras investigaciones indican que el sospechoso ingresó a un aula y preguntó si se trataba de una clase del programa Reserve Officers’ Training Corps (ROTC). Tras recibir una respuesta afirmativa, habría disparado contra el instructor. Por otro lado, dos de las personas heridas pertenecen a ese programa de formación militar universitaria. Asimismo, autoridades señalaron que algunos estudiantes del ROTC intentaron enfrentar al atacante.

Testigos relataron momentos de pánico durante el incidente. Por ejemplo, una estudiante identificada como Jennifer explicó a medios locales que se encontraba esperando un examen cuando escuchó gritos de advertencia y luego disparos. Esto provocó que estudiantes y personal buscaran refugio o huyeran del lugar.

El director del FBI, Kash Patel, informó que la agencia está tratando el tiroteo como un posible acto de terrorismo. La investigación se realiza en coordinación con la fuerza conjunta antiterrorista del FBI y las autoridades locales.

Por su parte, el presidente de la universidad, Brian Hemphill, calificó la jornada como “un día trágico para el campus”. Además, la institución anunció la suspensión de clases por el resto del día y el viernes mientras continúan las investigaciones y revisiones de seguridad en el campus.

