Tiroteo en una iglesia católica deja dos niños muertos 

El reciente tiroteo en una escuela católica de Minneapolis ha vuelto a encender las alarmas por la seguridad escolar en Estados Unidos.

Según autoridades locales, el incidente ocurrió la mañana del 27 de agosto de 2025 y, aunque todavía se investiga el móvil, ya genera preocupación a nivel nacional.

La situación resalta la urgencia de revisar protocolos de protección y el acceso a armas de fuego, temas que recurrentemente inquietan a padres, estudiantes y docentes.

En el lugar, agentes de la policía respondieron rápidamente ante los disparos y aseguraron el edificio.

Hasta el momento no se ha confirmado la cifra oficial de víctimas, pero las primeras declaraciones oficiales indican que la intervención evitó consecuencias mayores.

El tiroteo en esta escuela católica se suma a una larga lista de incidentes similares registrados en centros educativos estadounidenses a lo largo de los últimos años.

Autoridades refuerzan presencia en escuelas y piden alerta ciudadana

Tras los hechos, el distrito escolar de Minneapolis anunció medidas inmediatas como el refuerzo del personal de seguridad y el acompañamiento psicológico para la comunidad estudiantil.

Líderes educativos y representantes políticos han pedido a la ciudadanía colaborar con cualquier información relevante y reportar comportamientos sospechosos.

Analistas prevén que el debate sobre la violencia armada retomará protagonismo en medios y discusiones legislativas.