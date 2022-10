Tiroteo en una escuela secundaria en Missouri deja 2 muertos y varios heridos

Un tiroteo en una escuela secundaria de St. Louis, Missouri, deja a dos personas muertas, una mujer y un adolescente y al menos siete heridos, según informe el comisionado policial, Michael Sack.

El atacante de unos 20 años, no ha sido identificado aún, no obstante, perdió la vida en un intercambio de disparos con la policía, por lo que el FBI dijo en un comunicado que ya no había una “amenaza inmediata” en la escuela y tomó el mando de la investigación.

David Williams, un maestro de matemáticas que impartía clases cuando el director de la escuela hizo sonar la alerta de tiroteo, dijo al diario St. Louis Today que escuchó varios disparos afuera de su salón ya un hombre que gritó: “¡ Van a morir todos !”.

Asimismo, una estudiante de 16 años, Taniya Gholston, dijo al periódico St. Louis Post-Dispatch que estaba en su aula cuando entró el atacante. “Solo escuché dos disparos y lo vi entrar con un arma”, relató la joven, “traté de correr, pero no pude. Nos miramos, pero logré escapar cuando su arma se atascó”.

Nylah Jones, de noveno grado de la escuela secundaria, dijo al Post-Dispatch que estaba en la clase de matemáticas cuando el agresor disparó al aula desde el pasillo. El tirador no pudo entrar en el aula y golpeó la puerta mientras los estudiantes se amontonaban en una esquina.

Debido al incidente, cientos de personas se almacenan en el estacionamiento de un supermercado aledaño , el punto de reunión para padres y alumnos del instituto atacado.

“Me alegro que haya acabado. Está todo bien madre, aquí estoy, mis amigos están vivos”, dijo un niño a su madre.