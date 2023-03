Tiroteo en escuela de Tennessee deja al menos cinco muertos

EEUU.- Cinco personas muertas, entre ellas tres menores de edad y dos adultos, es el resultado de un tiroteo registrado en una escuela de Tennessee.

Informe del Departamento de Policía de Nashville señala que al menos tres menores de edad fallecieron como resultados de las heridas de bala que les infirió el atacante.

“Al menos tres menores murieron y varias personas resultaron heridas durante un tiroteo en una escuela privada cristiana en Nashville, Tennessee”, cita la investigación policial sobre el suceso que enluta nuevamente a la nación norteamericana.

Los agentes detallaron que el presunto atacante fue abatido por los uniformados que lo interceptaron cuando intentaba huir del lugar, y una quinta víctima no ha sido identificada.

En la cuenta de Twitter de la Policía local, señala que autoridades de la escuela tuvieron que evacuar a los alumnos tras el lamentable incidente que cobra la vida de al menos tres pequeños inocentes que estaban en su centro de clases cuando fueron atacados a quemarropa.

Hasta el momento, se desconoce los motivos del ataque al centro de educación escolar que además de las víctimas mortales dejó múltiples pacientes con heridas. El personal del Cuerpo de Bomberos indicó que trasladó a varios niños al hospital Vanderbilt Vanderbilt Medical Center.

“Tres menores de edad fueron transportados al centro médico con heridas de bala y se pronunció su fallecimiento cuando llegaron a la institución médica”, aseguró la cadena NBC News.

Covenant School, donde ocurrió el tiroteo que cegó la vida de cuatro personas y el supuesto atacante, es una escuela privada cristiana que va desde preescolar hasta sexto grado.

El viernes, la Corte de Apelaciones del estado de Michigan anunció que los padres del adolescente que mató a cuatro estudiantes en un tiroteo masivo, serán juzgados por homicidio involuntario, en un caso innovador de responsabilidad penal de la familia por los actos de un menor de edad.

Según el tribunal, los asesinatos no habrían ocurrido si los padres no hubieran comprado un arma para el menor imputado, Ethan Crumbley, con la que mató a cuatro estudiantes y resultaron siete personas heridas en la Escuela Secundaria de Oxford.