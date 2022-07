Tiroteo en el Día de la Independencia de EEUU deja seis muertos y 24 heridos

Fuentes policiales de Illinois informaron que seis personas murieron durante un tiroteo registrado este lunes 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos (EEUU).

El incidente se reportó en la ciudad de Highland Park, donde se desarrollaba el tradicional desfile que celebra el día nacional del país norteamericano.

“El ruido de los disparos provocó una estampida de los asistentes ante el temor de ser tiroteados”, detallaron autoridades policiales.

Además, se señaló que en el tiroteo en el Día de la Independencia al menos nueve personas resultaron con heridas de bala, aunque no se brindó mayor información.

Hasta el momento, se conoce que 24 personas resultaron heridas, entre ellas 12 fueron trasladadas a un centro asistencial. Autoridades, han señalado que el atacante es un hombre blanco de 18 a 20 años de edad que se dio a la fuga,

“El sospechoso ha sido descrito como un hombre blanco aproximadamente de entre 18 y 20 años, con pelo largo negro, constitución pequeña y llevaba una Camisea blanca azul”, dijo la policía.

Los uniformados alertaron a los vecinos a buscar un refugio porque el tirador del ataque en pleno desfile del Día de la Independencia podría estar armado y es peligroso.

Testigos del suceso indicaron que el joven disparó desde un tejado, versión que está bajo investigación.

En el desfile donde se protagonizó el ataque que dejó seis víctimas mortales se encontraba el gobernador Jay Robert Pritzker y el legislador Brad Schnider.

TikTok video of the chaos in Highland Park pic.twitter.com/fiUl14AnlH

— Shawn Garrett (@ShawnGarrett) July 4, 2022