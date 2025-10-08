Tim Cook se prepara para dejar Apple, estos son los posibles sucesores del CEO tecnológico

Desde hace meses, el tema del próximo CEO de Apple ha tomado gran relevancia en la industria tecnológica. Con la eventual salida de Tim Cook, quien desde 2011 ha liderado a la compañía, se incrementan las especulaciones sobre quién asumirá el timón de una de las empresas más importantes del mundo.Diversos medios han señalado que Apple estudia cuidadosamente su proceso de sucesión.

En las últimas semanas, los rumores se intensificaron tras la publicación de reportes que apuntan a especialistas internos y hasta a figuras inesperadas. Entre los nombres más mencionados destaca Sabih Khan, actual vicepresidente senior de Operaciones, y Jeff Williams, director de operaciones y considerado “el Tim Cook número dos”.

La hipótesis de que un exdeportista de alto nivel, concretamente un exnadador olímpico de 50 años, pueda asumir como próximo CEO de Apple ha sorprendido a propios y extraños. Si bien no es común ver figuras deportivas al frente de las grandes empresas tecnológicas, algunos analistas consideran que el perfil de liderazgo, disciplina y resiliencia, aspectos fundamentales en el alto rendimiento deportivo, podrían brindar una nueva visión al gigante de Cupertino.

El cambio de timón en Apple también es importante para América Latina, ya que cualquier decisión estratégica impacta en la oferta de productos, el desarrollo de aplicaciones y el mercado de tecnología regional.