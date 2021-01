Tilray® es seleccionada por la Agencia Nacional Francesa para suministrar productos de cannabis medicinal con certificación GMP en Francia

La Agencia Nacional Francesa para la Seguridad de los Medicamentos y Productos Sanitarios (ANSM) selecciona a Tilray para el primer experimento de cannabis medicinal con pacientes en Francia

NANAIMO, Columbia Británica y PARÍS–(BUSINESS WIRE)–Tilray, Inc. (NASDAQ: TLRY), pionera mundial en la producción, investigación, cultivo y distribución de cannabis, ha anunciado que ha sido seleccionada por la Agencia Nacional Francesa para la Seguridad de los Medicamentos y Productos Sanitarios (ANSM) para suministrar productos de cannabis medicinal con certificación de buenas prácticas de fabricación (GMP en sus siglas en inglés) para su experimento en Francia. Tilray suministrará productos de cannabis medicinal producidos según las GMP para atender a los pacientes que lo necesiten durante la duración del experimento francés (18-24 meses), que comenzará en el primer trimestre de 2021.

Los productos de Tilray se administrarán a pacientes que cumplan los requisitos establecidos en el experimento francés, para los que los tratamientos existentes no proporcionan un alivio suficiente de sus síntomas y para indicaciones terapéuticas que incluyen:

Dolor neuropático refractario a las terapias actualmente disponibles (tratamientos farmacológicos o no farmacológicos);

Ciertas formas de epilepsia resistentes a los medicamentos;

En ciertos síntomas persistentes en oncología, relacionados con el cáncer o el tratamiento anticancerígeno;

En situaciones de cuidados paliativos;

En la espasticidad dolorosa de la esclerosis múltiple u otras patologías del sistema nervioso central.

Tilray ha recibido las autorizaciones reglamentarias necesarias para participar en el experimento de la ANSM en Francia y exportará productos de cannabis medicinal desde sus instalaciones con certificación GMP en Cantanhede (Portugal).

Brendan Kennedy, CEO de Tilray, ha señalado: “El anuncio de hoy marca otro hito para Tilray a medida que ampliamos las operaciones en Europa. Estamos orgullosos de poder ofrecer acceso a una variedad de productos de cannabis medicinal de alta calidad y de tipo farmacéutico a la ANSM, al tiempo que ayudamos a los pacientes que lo necesitan en Francia.”

Sascha Mielcarek, director general de Tilray para Europa, ha comentado: “Nos complace haber sido elegidos por la ANSM y comprendemos totalmente lo que está en juego en este experimento para los pacientes franceses y estamos decididos a contribuir activamente a su éxito. Tilray se consolida una vez más como una figura clave con una sólida experiencia al servicio del bienestar de los pacientes.”

El campus europeo de Tilray, en Portugal, es una instalación de producción polifacética que incluye laboratorios de investigación y control de calidad, así como lugares de envasado y distribución de cannabis medicinal. También sirve como centro de soporte a los esfuerzos de investigación clínica y desarrollo de productos de Tilray en toda Europa. Tilray ha establecido acuerdos de venta y distribución para suministrar cannabis medicinal a través de los principales canales de distribución farmacéutica en Alemania y la UE, lo que servirá como medio para que los pacientes puedan acceder al cannabis medicinal de Tilray con certificación GMP.

Acerca de Tilray®

Tilray (NASDAQ: TLRY) es una empresa pionera mundial en investigación, cultivo, producción y distribución de cannabis y cannabinoides medicinales que, en la actualidad, atiende a decenas de miles de pacientes y consumidores en 15 países de cinco continentes.

Declaraciones a futuro

