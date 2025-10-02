Tilly Norwood, la actriz hecha con inteligencia artificial que ha indignado a los actores 

La llegada de Tilly Norwood inteligencia artificial a la escena mediática ha causado revuelo en la industria cinematográfica y especialmente entre los actores reales.

Tilly Norwood, el nombre de una actriz completamente generada por tecnología de IA, fue presentada esta semana para publicitar una película ficticia, pero el experimento dejó al descubierto una profunda preocupación entre artistas sobre el futuro de la actuación.

La idea surgió de la productora Revelations Entertainment, que buscaba mostrar cómo las herramientas digitales pueden llevar la creatividad a niveles insospechados.

Sin embargo, la campaña rápidamente se convirtió en blanco de críticas cuando actores y trabajadores del ramo se sintieron desplazados por el uso de figuras completamente artificiales, generadas sin la participación de personas reales.



Impacto de la inteligencia artificial en el gremio actoral

El caso de Tilly Norwood resalta el temor de muchos actores sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial termine reemplazando a los intérpretes de carne y hueso.

Sindicatos como SAG-AFTRA han advertido del riesgo de que la tecnología reduzca oportunidades laborales y deshumanice el arte, reviviendo el debate sobre regulaciones éticas y derechos laborales.

Mientras tanto, algunos estudios defienden el uso de la IA como una herramienta de apoyo y exploración creativa, mas no como un sustituto de las personas.